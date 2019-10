Previsioni meteo per 31 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

30/10/2019 - 13:09



Viterbo

Nubi a tratte compatte nella mattinata, ma senza fenomeni di rilievo; piogge sparse invece al pomeriggio, con fenomeni più intensi nelle ore serali. Le condizioni del tempo saranno instabili anche nelle ore notturne con piogge diffuse. Temperature comprese tra +11°C e +20°C.

Lazio

Tempo generalmente asciutto al mattino ma con nuvolosità diffusa, localmente più compatta sull'Alto Lazio; instabilità in aumento per il pomeriggio con fenomeni estesi su tutto il territorio localmente anche intensi sul settore costiero. Fenomeni in intensificazione in serata su tutta la regione, mentre nella notte le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi.

Cieli generalmente nuvolosi al Nord sia nelle ore diurne che in quelle serali, con addensamenti compatti e locali schiarite solo ad Est. Possibili piogge e acquazzoni specie nella prima parte della giornata su Alpi, Liguria ed Emilia Romagna. Condizioni di tempo generalmente instabile sulle regioni centrali, con piogge diffuse sia sul versante tirrenico che su quello adriatico fin dal mattino. Possibili fenomeni anche intensi soprattutto tra Toscana e Lazio al pomeriggio e in serata.

Giornata all'insegna del tempo in peggioramento al Sud Italia, con le prime piogge al mattino su Campania, Molise e Puglia, in estensione a tutte le regioni nelle ore pomeridiane. Condizioni di generale instabilità anche in serata e in nottata con piogge e acquazzoni sparsi.

Temperature stabili o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.