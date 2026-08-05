Piccante, ma con gusto, arrivano i 'superpoteri' dei sapori della Tuscia e del Reatino!

Dal 28 agosto al 6 settembre, uno stand speciale in Piazza Cesare Battisti vi porterà alla scoperta di accoppiamenti e degustazioni guidate del tutto GRATUITE

05/08/2026 - 16:59



VITERBO - La Camera di Commercio Rieti-Viterbo, in collaborazione con la propria Azienda Speciale Centro Italia e grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma e della Regione Lazio nell'ambito del progetto camerale Turismo e Cultura, sarà presente alla Fiera Mondiale del Peperoncino con uno stand istituzionale in Piazza Cesare Battisti a Rieti da venerdì 28 agosto a domenica 6 settembre 2026.

L'iniziativa offrirà al pubblico un viaggio sensoriale tra le eccellenze agroalimentari del territorio attraverso un articolato percorso di degustazioni guidate gratuite volte a valorizzare le produzioni contrassegnate dai marchi collettivi camerali REA Qualità reatina e Tuscia Viterbese.

Il calendario degli appuntamenti prenderà il via sabato 29 agosto alle ore 17:00 con le salse a base di tartufo e funghi della Fattoria di Alice, per poi proseguire alle 18:30 con l'assaggio della genziana proposta da La Corte S.r.l. Il giorno seguente, domenica 30 agosto, l'Azienda agricola Massimiliano Biaggioli aprirà gli incontri pomeridiani alle 17:00 con i suoi gel e creme piccanti, seguita alle 18:30 dal ritorno delle preparazioni a base di tartufo e funghi della Fattoria di Alice.

Il programma continuerà lunedì 31 agosto celebrando i prodotti caseari della Centrale del latte di Rieti S.r.l. alle ore 17:00 e la birra artigianale del birrificio Alta Quota di Claudio Lorenzini alle 18:30. Martedì 1 settembre l'attenzione sarà concentrata alle 17:00 sui prodotti da forno e sulle conserve dolci e salate dell'azienda Tularù Soc. Agr., mentre mercoledì 2 settembre, sempre alle 17:00, vedrà nuovamente protagonista la birra artigianale di Birra Alta Quota.

Giovedì 3 settembre lo spazio degustativo delle ore 17:00 sarà dedicato alla produzione vitivinicola con la Cantina Le Macchie di Antonio Di Carlo. Venerdì 4 settembre, alla medesima ora, si rinnoverà la presentazione dei prodotti caseari a cura della Centrale del latte di Rieti S.r.l. Il weekend conclusivo si aprirà sabato 5 settembre alle 17:00 con il miele e le confetture di Alternative Business Solutions Soc. Agr. a r.l., cui seguirà alle 18:30 l'approfondimento sui legumi a cura di Campagna Sabina Soc. Coop. Soc. Infine, la giornata di domenica 6 settembre chiuderà il ciclo degli incontri riproponendo alle 17:00 la degustazione dei vini della Cantina Le Macchie di Antonio Di Carlo e alle 18:30 la genziana prodotta da La Corte S.r.l.

Tutte le degustazioni guidate sono gratuite e a numero chiuso. Per partecipare è necessario prenotarsi obbligatoriamente compilando e sottoscrivendo in ogni sua parte il modulo disponibile online sul sito https://www.aziendacentroitalia.it/degustazioniguidate2026/ e inviandolo via e-mail all'indirizzo promozione@aziendacentroitalia.it. Qualora le richieste superino i posti disponibili, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle e-mail.