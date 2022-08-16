Piansano, in arrivo impianto fotovoltaico su 48 ettari di terreni agricoli

Partito l'iter degli espropri per la posa dei cavidotti: interessati anche i comuni di Valentano, Cellere, Arlena e Tuscania

16/08/2022 - 06:31



PIANSANO - Si avvia verso la conclusione il procedimento di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico nel territorio comunale di Piansano.

Si tratta di un progetto presentato da privati alla Regione Lazio il 30 aprile dell’anno scorso. Prevede la realizzazione di un impianto della potenza di 34,88 mega watt picco, su una superficie recintata comprensiva di mitigazione di 48,4 ettari. I terreni interessati dall’impianto fotovoltaico si trovano in località Benefizio, sita a circa due chilometri a est rispetto al centro abitato di Piansano. Si tratta di terreni agricoli privi di vincoli.

L’istanza iniziale prevedeva a realizzazione di un impianto più grande della potenza di 41 Mwp su una superficie recintata comprensiva di mitigazione di 105 ettari. Ma il progetto è stato successivamente modificato, poiché l’area di Valutazione impatto ambientale aveva giudicato ''troppo frastagliato il disegno dell’impianto che genera una occupazione di suolo e di visuali che va ben al di là dell’energia prodotta''.

Nelle more dell’ultima seduta della conferenza dei servizi, è partito il procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la posa dei cavidotti e per le opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale. Oltre a Piansano, interessati i comuni di Piansano, Valentano, Cellere, Arlena di Castro, Tuscania. L'avviso è stato pubblicato a fine luglio, ci sono 30 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni.