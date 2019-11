Pet per Belcolle, Panunzi (Pd): 'Un risultato fondamentale per la sanità della Tuscia'

25/11/2019 - 15:36



'Investimenti che serviranno a migliorare in modo sensibile l'assistenza territoriale'. Lo afferma il consigliere regionale (Pd) Enrico Panunzi, dopo che il nucleo di valutazione della Regione Lazio per l'edilizia sanitaria ha dato parere favorevole e ha autorizzato un finanziamento di 2milioni e 200mila euro, per l'acquisto di una Pet e la realizzazione dei locali per ospitare questa tecnologia a Belcolle.

'Un risultato storico per l'ospedale e la rete sanitaria provinciale – prosegue il consigliere regionale -. Un risultato frutto di un lungo percorso che mi ha visto impegnato per far dotare il presidio di questo macchinario all'avanguardia. Quando la Pet sarà disponibile, tanti pazienti che prima erano costretti ad andare a Roma o fuori dal Lazio potranno finalmente beneficiare di questa tecnologia'.

Il nucleo di valutazione della Regione Lazio per l'edilizia sanitaria ha stanziato anche altri fondi per la Tuscia. 800mila euro sono destinati all'ospedale Andosilla di Civita Castellana. Ulteriori un milione e 170mila euro sono stati autorizzati per il progetto di adeguamento alla nuova normativa antincendio a Belcolle.

'La Regione Lazio che esce dal commissariamento, grazie allo straordinario lavoro dell'amministrazione Zingaretti, – conclude Panunzi – è tornata a programmare e investire nei territori per offrire ai cittadini una sanità moderna ed efficiente'.