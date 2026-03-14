Passaggio di consegna su istruzione e lavoro in Regione Lazio

Si dimette l'assessore Schiboni, subentra Calvi

14/03/2026 - 01:09

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Alessandro Calvi subentra al dimissionario Giuseppe Schiboni nelle deleghe al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica. Firmato il decreto di nomina di Alessandro Calvi come nuovo assessore della giunta regionale dal presidente Rocca.

'Si è conclusa in questi giorni una fase importante del mio percorso politico e amministrativo' ha affermato l'assessore uscente Giuseppe Schiboni 'Dal 13 marzo 2026 saranno effettive le mie dimissioni da Assessore regionale del Lazio, presentate a seguito della nomina, da parte del Ministero della Salute, nel Consiglio di amministrazione di Agenas. La serietà e l’impegno richiesti dal nuovo incarico, pur in assenza di incompatibilità formali, rendono impossibile mantenere entrambi i ruoli, anche e soprattutto nel rispetto delle comunità che siamo chiamati a rappresentare e della responsabilità che la guida di un assessorato comporta'.

Nel corso dell'incontro per il passaggio di consegne, il presidente Rocca ha augurato al neo assessore buon lavoro e formulando i più sinceri ringraziamenti a Schiboni per l'impegno profuso negli ultimi tre anni. Rocca ha inoltre espresso i migliori auguri a Schiboni per il suo nuovo e prestigioso ruolo nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

LAZIO: PASSAGGIO DI CONSEGNE IN REGIONE, CALVI NUOVO ASSESSORE SUBENTRA A SCHIBONI

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato il decreto di nomina di Alessandro Calvi come nuovo assessore della giunta regionale. Calvi subentra al dimissionario Giuseppe Schiboni nelle deleghe al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica. Nel corso dell'incontro per il rituale passaggio di consegne, il presidente Rocca ha ricevuto Calvi e Schiboni nel suo ufficio, augurando al neo assessore buon lavoro e formulando i più sinceri ringraziamenti a Schiboni per l'impegno profuso negli ultimi tre anni. Rocca ha inoltre espresso i migliori auguri a Schiboni per il suo nuovo e prestigioso ruolo nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.(ITALPRESS). trl/com. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato il decreto di nomina di Alessandro Calvi come nuovo assessore della giunta regionale. Calvi subentra al dimissionario Giuseppe Schiboni nelle deleghe al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica. Nel corso dell'incontro per il rituale passaggio di consegne, il presidente Rocca ha ricevuto Calvi e Schiboni nel suo ufficio, augurando al neo assessore buon lavoro e formulando i più sinceri ringraziamenti a Schiboni per l'impegno profuso negli ultimi tre anni. Rocca ha inoltre espresso i migliori auguri a Schiboni per il suo nuovo e prestigioso ruolo nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.(ITALPRESS). trl/com.