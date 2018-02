Panunzi visita

la DiMar Group

Il candidato del PD: ''Eccellenza

del nostro territorio che ha saputo

unire tradizione e innovazione''

15/02/2018 - 12:13



VALENTANO - Continua il viaggio nella Tuscia del consigliere regionale Enrico Panunzi. Ieri 14 febbraio il candidato del Partito Democratico, con il presidente Nicola Zingaretti, ha visitato a Valentano la DiMar Group, azienda che opera nel settore della pelletteria e rifornisce i più grandi brand del lusso internazionale.

''Nel nostro territorio esistono eccellenze assolute. - sottolinea Panunzi - Dimar Group è stata in grado di trovare l'equilibrio tra la tradizione, da sempre un punto di forza del Made in Italy, e l'innovazione tecnologica, facendo dell'azienda un'importante realtà imprenditoriale che occupa 600 artigiani pellettieri''. Nata dall’incontro professionale nel 1984 tra Angelo Cionco e Fabio Martinelli, la struttura è stata riorganizzata creando nuovi nuclei logistici. Il sistema sostenuto dai due imprenditori è divenuto una vera e propria filiera con due centri produttivi: Valentano che conta 300 addetti diretti più quelli indiretti e il centro di produzione di Campli in Abruzzo.

''Il Lazio è la seconda regione italiana dopo la Lombardia per prodotto interno loro. - conclude il consigliere regionale - Per essere ancora più competitiva in Italia e in ambito internazionale è indispensabile che si faccia rete. Ed è in questa direzione che l'Amministrazione Zingaretti si è mossa in questi anni, consapevole che ci sono ancora criticità nel sistema produttivo da rimuovere, per dare ancora più slancio all'economia e, di conseguenza, all'occupazione''.