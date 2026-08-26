Palazzo Doria Pamphilj, nuovo sopralluogo per il recupero del Cantinone

La Regione Lazio punta alla valorizzazione dellintero complesso. Sabatini: Il recupero del Cantinone è il primo tassello di un progetto più ampio

26/08/2026 - 12:15



VITERBO – Nuovo sopralluogo al Palazzo Doria Pamphilj di San Martino al Cimino per fare il punto sugli interventi necessari al recupero e alla valorizzazione dello storico immobile.

La visita si è svolta questa mattina alla presenza del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale del Lazio, Daniele Sabatini, e dei tecnici della Regione Lazio. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, il Cantinone del Palazzo, con l’obiettivo di renderlo pienamente utilizzabile e funzionale nel rispetto delle normative vigenti.

“La visita di oggi – ha spiegato Sabatini – prosegue il lavoro già avviato con il precedente sopralluogo ed è finalizzata al recupero del Cantinone. Si tratta di un primo intervento importante all’interno di un progetto più ampio di valorizzazione dell’intero Palazzo”.

La Regione Lazio ha acquisito da pochi mesi la disponibilità dell’intero complesso e, secondo quanto riferito dal consigliere regionale, intende avviare una complessiva azione di recupero. L’obiettivo è restituire piena funzionalità a uno dei luoghi di maggiore interesse storico e culturale del territorio.

Tra le priorità individuate c’è la messa a norma dell’impianto elettrico del Cantinone, considerata una condizione necessaria per poter utilizzare lo spazio in sicurezza e consentirne una maggiore fruizione.

“Il completo utilizzo del Palazzo – ha sottolineato Sabatini – rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo del territorio. La funzionalità del Cantinone costituisce quindi il primo importante tassello di un percorso di recupero e valorizzazione che vogliamo portare avanti”.

Sabatini ha quindi ringraziato la Giunta regionale guidata da Francesco Rocca e, in particolare, l’assessore al Patrimonio Fabrizio Ghera, ricordando come la volontà di recuperare il complesso fosse già emersa nel corso di un precedente incontro in assessorato.

L’obiettivo è restituire alla collettività un bene di particolare valore storico, culturale e turistico, creando al tempo stesso nuovi spazi destinati alle attività e alla promozione del territorio.

“Ringrazio anche i tecnici della Regione – ha concluso Sabatini – per la serietà e l’impegno con cui stanno portando avanti il lavoro. La Regione Lazio conferma così la valorizzazione del proprio patrimonio come obiettivo strategico, a beneficio dei cittadini e delle comunità locali”.

Il sopralluogo rappresenta dunque un ulteriore passo verso il recupero del Palazzo Doria Pamphilj e, in particolare, del Cantinone, con la prospettiva di trasformare gli spazi del complesso in una risorsa sempre più fruibile per San Martino al Cimino e per l’intero territorio.