Pac, in arrivo 1,67 miliardi agli agricoltori italiani: al Lazio oltre 49 milioni di euro

Rotelli, Sberna, Sabatini e Zelli: 'Dal Governo Meloni un sostegno concreto al settore primario e alle imprese agricole'

28/07/2026 - 11:16



VITERBO – Anticipi della Politica Agricola Comune (Pac) per un valore complessivo di 1,67 miliardi di euro in favore degli agricoltori italiani. È la misura annunciata dal Ministero dell'Agricoltura, con l'incarico affidato ad Agea di procedere ai pagamenti in anticipo rispetto alle scadenze europee. Nel Lazio arriveranno 49,196 milioni di euro nella settimana compresa tra il 26 luglio e il 1° agosto.

Sull'iniziativa intervengono gli onorevoli Mauro Rotelli e Antonella Sberna e i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, che parlano di un segnale concreto di attenzione nei confronti del comparto agricolo.

«Con il Governo Meloni il settore primario torna ad avere il ruolo che merita – dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia –. La decisione del ministro Francesco Lollobrigida di anticipare i pagamenti della Pac rappresenta un sostegno importante per le imprese agricole, consentendo all'Italia di essere il primo Paese europeo a erogare gli anticipi con 80 giorni di anticipo rispetto alle scadenze previste dall'Unione Europea».

Secondo Rotelli, Sberna, Sabatini e Zelli, mettere a disposizione delle aziende agricole le risorse in tempi certi significa garantire liquidità e sostenere il reddito degli operatori in una fase caratterizzata dall'aumento dei costi di produzione e da un contesto economico internazionale particolarmente complesso.

Particolare rilievo viene attribuito agli effetti della misura sul Lazio e sulla provincia di Viterbo, territorio dove il comparto agricolo rappresenta uno dei principali motori economici e produttivi.

«Questa decisione – concludono – conferma la volontà del Governo Meloni e del ministro Lollobrigida, che ringraziamo, di rafforzare il sostegno all'agricoltura italiana, superando ritardi burocratici e inefficienze che per troppo tempo hanno penalizzato gli agricoltori e inaugurando una nuova stagione di attenzione verso il settore primario».