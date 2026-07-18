Ombre Festival, lunedì tra cronaca, libri e sicurezza con Piantedosi

Tre piazze di Viterbo ospitano gli appuntamenti della nuova giornata della rassegna: attesi Federica Angeli, Gabriele Corsi e Micaela Palmieri

18/07/2026 - 17:41



VITERBO - Lunedì 20 luglio si apre una nuova ed intensa settimana di Ombre Festival, in corso a Viterbo dal 5 luglio e fino al prossimo 1° agosto con un programma all’insegna della multiculturalità.

Tre le piazze che ospiteranno i diversi appuntamenti.

-Alle 19,15, in piazza della Repubblica Gian Paolo Pelizzaro e Giacomo Galanti, moderati da Rosella Lisoni presenteranno il libro “L’intrigo di via Poma”, sul caso dell’omicidio di Simonetta Cesaroni, del 1990, tornato d’attualità dopo che la GIP ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura ordinando nuove indagini. Letture di Anna Maria Fausto.

-Seguirà, alle 21.15, l’incontro con Gabriele Corsi showman, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, comico e attore italiano, componente del Trio Medusa, che, in dialogo con Cristina Pallotta, presenterà il libro “Un uomo da poco. Sei disposto a peggiorare per migliorare la tua vita?” .

-Anche a Piazza del Gesù doppio appuntamento: alle 19,15 arriva Federica Angeli, una delle voci più coraggiose del giornalismo italiano che torna sul palco di Ombre Festival, manifestazione di cui è amica e protagonista fin dalla sua nascita. Giornalista d’inchiesta di Repubblica, vive da anni sotto scorta per le sue indagini contro la criminalità organizzata di Ostia e ha fatto della ricerca della verità un impegno civile. Moderata da Marina Bernini e Paolo Casini presenterà “La notte della ninna nanna” romanzo liberamente ispirato al delitto di Gemona.

-A seguire alle 21, la giornalista Rai, volto del TG1 e scrittrice Micaela Palmieri arriva a Ombre Festival con “Malanotte. Rimpiango quasi tutto”: un viaggio nella vita e nelle ombre di Renato Vallanzasca, uno dei protagonisti più controversi della cronaca nera italiana. Dialoga con l’autrice Francesca Pietrangeli.

-Infine, alle 21,15, nel Cortile di Palazzo dei Priori, uno degli appuntamenti istituzionali più attesi di Ombre, quello con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ospite dell’incontro: “Proteggere il futuro – Sicurezza, Europa e nuove sfide della società contemporanea”.

Al dibattito pubblico, moderato da Federica Angeli, oltre al ministro Piantedosi interverranno: la Vice Presidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna ed il Segretario Generale del SIULP Felice Romano.

Ombre Festival, diretto da Alessandro Maurizi, è realizzato con il sostegno della Regione Lazio, del Consiglio regionale del Lazio, del Comune di Viterbo, del Comune di Tuscania, del SIULP, della Fondazione e Sicurezza, della Fondazione Carivit, della Banca Lazio Nord, di ANCE e di Unindustria. Il Festival si avvale inoltre del patrocinio e del sostegno della Polizia di Stato, del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Francescane e della Prefettura di Viterbo, ed è partner dell'iniziativa Viterbo Tuscia 2033 – Capitale Europea della Cultura.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.