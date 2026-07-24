Ombre Festival, Giuseppina Pesce racconta la sua scelta contro la ndrangheta

Stasera a Viterbo la testimonianza della collaboratrice di giustizia collegata da una località protetta. In programma anche gli incontri con Serena Bortone

24/07/2026 - 16:01



VITERBO - Stasera, 24 luglio 2026, alle 21,15 a piazza della Repubblica la straordinaria testimonianza della collaboratrice di giustizia Giuseppina Pesce.

Nel libro “La figlia del clan. Un cognome da nascondere, un destino da riscrivere”, scritto insieme a Danilo Chirico che staserà lo presenterà al festival moderato da Cristina Marra, la più importante collaboratrice di giustizia della ‘ndrangheta calabrese, racconta la sua storia e la sua motivazione: “L’ho fatto per i miei figli”.

Giuseppina Pesce, nata a Rosarno in una delle famiglie più influenti della ’ndrangheta, è stata capace di compiere una scelta radicale: rompere con il proprio passato e riscrivere il proprio destino.

Per l’eccezionalità della sua storia e per ragioni legate alla sua sicurezza, Giuseppina Pesce interverrà in collegamento remoto da una località protetta, portando a Ombre Festival la sua preziosa testimonianza di coraggio e rinascita.

Sempre a piazza della Repubblica, ma alle 19,15, Pierluigi Vito, giornalista professionista in forza al TG e alle rubriche culturali di Tv2000, presenta, in dialogo con Cristina Durastanti, il suo ultimo romanzo, “Nel cuore del figlio”, edito da Città Nuova, un’opera intensa incentrata sul dolore per la perdita di un figlio e sul tema della donazione degli organi. Il romanzo segue la drammatica vicenda di Rolando Ferroni, un uomo facoltoso e privo di scrupoli professionali, specializzato nel trasferire capitali verso i paradisi fiscali.

Anche a Piazza del Gesù doppio appuntamento.

Alle 19,15 Mariano Sabatini giornalista, conduttore radiofonico e scrittore presenta, moderato da Cristina Marra, il ritorno del giornalista investigativo Leo Malinverno nel thriller “Mutevoli nascondigli”, edito da Indomitus Publishing.

A seguire alle 21, 15 Serena Bortone giornalista e autrice italiana Inviata, autrice e conduttrice torna ad Ombre Festival con il suo ultimo romanzo “Le dirimpettaie” pubblicato da Rizzoli. Modera Cristina Pallotta.

Infine, alle 21,15, nel Cortile di Palazzo dei Priori, Michele Emiliano, celebre magistrato e politico, a lungo al vertice dell’amministrazione barese e della Regione Puglia come esponente di spicco del centrosinistra locale, presenta il suo romanzo di debutto nel mondo della narrativa “L’alba di San Nicola”, pubblicato da Solferino. Questa prima prova d’autore si inserisce nel genere del legal thriller a tinte noir, trasportando il lettore nella Bari del maggio 1911.

Dialoga con l’autore Manuela Benedetti.

Ombre Festival, diretto da Alessandro Maurizi, è realizzato con il sostegno della Regione Lazio, del Consiglio regionale del Lazio, del Comune di Viterbo, del Comune di Tuscania, del SIULP, della Fondazione e Sicurezza, della Fondazione Carivit, della Banca Lazio Nord, di ANCE e di Unindustria. Il Festival si avvale inoltre del patrocinio e del sostegno della Polizia di Stato, del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Francescane e della Prefettura di Viterbo, ed è partner dell'iniziativa Viterbo Tuscia 2033 – Capitale Europea della Cultura.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.