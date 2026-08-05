Oltre 90mila euro a Vejano per la valorizzazione del territorio

Oltre 26mila euro per il 2026 e circa 65mila per opere infrastrutturali nel triennio 2026-2028

05/08/2026 - 16:49



VEJANO - Arrivano risorse concrete per il comune di Vejano all'interno del Piano di interventi per lo sviluppo economico e la valorizzazione dell'Etruria Meridionale, approvato dalla Giunta regionale del Lazio in attuazione della Legge Regionale n. 18/2022.

L'operazione complessiva, che stanzia 4,2 milioni di euro distribuiti tra 22 Comuni della provincia di Viterbo e della Città metropolitana di Roma Capitale, riserva al territorio di Vejano una quota totale di oltre 91mila euro.

La ripartizione dei fondi per il Comune

I finanziamenti destinati a Vejano si articolano in due capitoli principali:

26.056,36 euro erogati come fondi di parte corrente relativi all'annualità 2026 .

65.140,92 euro destinati alle spese in conto capitale per interventi infrastrutturali nel triennio 2026-2028.

Destinazione e opportunità per la comunità

I fondi assegnati consentiranno all'amministrazione e al territorio di programmare e realizzare interventi mirati. Le risorse in conto capitale e di parte corrente potranno infatti essere impiegate per la tutela e la riqualificazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, per il potenziamento delle infrastrutture e della viabilità locale, oltre che per il sostegno alle filiere economiche ed enogastronomiche d'eccellenza della zona.

L'assegnazione dei finanziamenti segna l'avvio operativo della legge regionale, trasformando gli indirizzi normativi promosso dall'assessorato allo Sviluppo Economico guidato da Roberta Angelilli in risorse direttamente impiegabili per lo sviluppo e la competitività dei piccoli centri della Tuscia.