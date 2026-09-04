Oleksandra Telefus sul lungolago di Capodimonte: tra trampolini e nuovi progetti

Lindossatrice ucraina, rifugiata in Italia, si racconta tra la passione per la moda e il desiderio di ricominciare

04/09/2026 - 18:55

di Alessio Farina

CAPODIMONTE - Questa caldissima estate sta volgendo al termine, le temperature si sono abbassate di qualche grado e diventa piacevole passeggiare per il lungolago di Capodimonte. L'ombra dei grandi platani, il prato verde e le onde delicate che arrivano a riva costituiscono uno scenario piacevolissimo.

Non c'è solo la Natura intorno a noi, ma anche la Cultura attraverso una delle sue espressioni più belle, cioè quella del gioco e dello sport: nella nostra passeggiata vediamo bambini di ogni età saltare su e giù e librarsi in aria. Risate, impegno, genitori che osservano attenti. I bimbi volano in tutta sicurezza grazie alla splendida struttura di trampolini elastici che come ogni anno il suo proprietario Jonni Degl'Innocenti ha allestito sul lungolago: 5 grandi trampolini circolari disposti in cerchio, dotati di imbracature collegate ad elastici che garantiscono la sicurezza. Ed altri sei trampolini rettangolari, di quelli usati nelle competizioni specialistiche, protetti dalle imbottiture e dalle reti perimetrali. Per ovvi motivi non possiamo documentare con le fotografie il gioco dei piccoli. Ma vogliamo raccontare un solo episodio di grande tenerezza: una bambina aveva da poco iniziato a saltare ma appena ci ha visto ha esclamato orgogliosa: “Ciao, sono Aurora e ho quattro anni”. L'abbiamo incoraggiata a impegnarsi ancora di più e saltare sempre più in alto. Ma poco dopo ci siamo accorti che le sue spinte si riducevano, fino a fermarsi. Aurora adesso dondolava leggermente con le gambette staccate dalla base del grande attrezzo, sorretta dagli elastici collegati alla imbracatura. Cosa era successo? Incredibile ma vero, dopo una giornata di giochi la piccolina si era... addormentata mentre saltava! Un momento di commovente tenerezza. L'abbiamo chiamata, ha sgranato gli occhioni e ha ripreso a saltare, fino a un nuovo sonnellino e alla conseguente decisione dei genitori di portarla a nanna!

Questi trampolini elastici costituiscono un “punto sport” di grande interesse e bellezza. Non certamente soltanto da un punto di vista estetico, ma per quello che rappresentano per bambini e ragazzi: un luogo dove possono divertirsi in maniera sana, sperimentando situazioni non abituali del corpo con l'ambiente circostante (la spinta, il volo, l'equilibrio in fase di volo, la possibilità di fare delle figurazioni acrobatiche grazie al sistema di elastici collegati con le imbracature) e quindi sviluppare gli schemi motori e la coordinazione psicomotoria. I ragazzi apprendono movimenti complessi divertendosi in tutta sicurezza. Constatiamo che si tratta di una attrazione che va ben oltre l'aspetto ludico e del puro divertimento ed è invece uno strumento per lo sviluppo e il miglioramento di importanti capacità motorie.

Ma c'era anche qualcun altro a saltare sui trampolini, in questo pomeriggio estivo. Qualcuno che abbiamo potuto fotografare e le cui foto pubblichiamo con orgoglio! Non a caso si tratta di una persona assolutamente abituata a stare davanti alle lenti degli obiettivi: l'indossatrice Oleksandra Telefus che, in gita al nostro lago di Bolsena, ha approfittato dei trampolini elastici per ritrovarsi anche lei un po' bambina!

Dall'alto dei suoi 185 centimetri di altezza non possono essere scambiati per una ragazzina, ma l'espressione felice del suo volto esprimeva la bellezza della gioventù e qualche momento di spensieratezza in una vita che invece è stata toccata dal dramma della guerra: Oleksandra è una cittadina ucraina e vive pertanto un periodo terribile. È stata costretta a rifugiarsi in Italia all'inizio dell'invasione russa e la sua carriera di indossatrice si è quindi interrotta.

Le chiediamo come mai è qui e cosa stia facendo adesso: “Sì, sono quattro anni che vivo in Italia da rifugiata e che non calco più le pedane delle passerelle, come facevo nel mio Paese. Ma ho deciso di ricominciare, di rimettermi ancora in gioco. A settembre avrò una serie di appuntamenti con alcune grandi agenzie del settore della moda, a Milano, per definire il mio programma. Ma nel frattempo sono qui per interpretare la protagonista della copertina di un libro che uscirà tra breve, e nel quale sembra che si parlerà anche di me! Abbiamo appena finito le riprese fotografiche”.

Le chiediamo allora se possiamo vedere una anteprima di questa copertina. Ma lei si mette a ridere e risponde: “Ahahah! Ancora no, ma non perché sia un segreto, ma perché dovendo interpretare il ruolo di una strega medievale... non ho ancora deciso se quella immagine mi piace oppure no! Debbo ancora abituarmi all'idea di rappresentare un personaggio che, insomma, non è proprio un prototipo di bellezza e positività!”

La sua bellezza come potete vedere dalle foto è indiscutibile, ma il tratto migliore del suo carattere è sicuramente l'intelligenza e la curiosità intellettuale. Parla perfettamente la nostra lingua e quando l'abbiamo incontrata aveva con sé un volume di grammatica italiana “advanced”. È attenta alla nostra vita sociale e culturale e non si accontenta di quello che finora ha studiato ma vuole giungere alla perfezione nella espressione linguistica. “Dopo le scuole superiori ho conseguito una laurea di primo livello presso l'Università Statale di Commercio ed Economia di Vinnytsia, nel settore delle tecniche per il turismo”, ci racconta. “Sono stata accolta molto bene in Italia. Vivo in un piccolo paese della Toscana dove mi sento protetta dall'affetto delle persone, e questa bella sensazione compensa un pochino il dolore per il mio popolo in guerra e per le nostre vite interrotte. Ma non posso dimenticare, e lo faccio in ogni momento, che il mio Paese viene distrutto ogni giorno. Ma la nostra gente è forte e ogni mattina si sveglia e continua a vivere, a lavorare e a difendersi”.

Oleksandra è stata anche accolta e salutata dal Sindaco di Capodimonte Mario Fanelli che ci ha ricordato che la sua presenza è l'ultima di una lunga serie di artisti e di personaggi dello spettacolo che hanno visitato la sua splendida cittadina e le ha augurato tutto il bene possibile per il proseguimento della sua carriera nel mondo della moda. Noi speriamo di vedere ancora presto Oleksandra Telefus sul nostro lago a tuffarsi nell'acqua e a saltare piena di gioia di vivere, anche perché ha promesso, al prossimo incontro, di mostrarci la sua foto in “versione strega”! E noi immaginiamo già che sarà bellissima!