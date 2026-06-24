Nuova autobotte da 8.000 litri alla Protezione Civile per il piano antincendio nella Tuscia

Il mezzo pesante viene dislocato nel viterbese per potenziare gli interventi d'emergenza nell'area del Lazio Nord

24/06/2026 - 07:03



MONTALTO DI CASTRO - Enfinity Global ha donato un'autobotte antincendio da 8.000 litri al gruppo di Protezione Civile Prociv Vulci 1, contribuendo concretamente al rafforzamento della capacità di intervento in caso di emergenze su tutto il territorio della Tuscia.

Il mezzo sarà operativo a supporto dell'intera area del viterbese, rappresentando una risorsa importante per garantire maggiore tempestività ed efficacia nella gestione degli incendi e delle situazioni di emergenza.

L'iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione con il territorio e le istituzioni locali e si lega anche all'esperienza maturata sul campo, che ha ulteriormente evidenziato l'importanza di poter contare su dotazioni adeguate e immediatamente disponibili per la gestione delle emergenze.

'La transizione energetica non riguarda solo la produzione di energia pulita, ma anche il modo in cui le aziende si relazionano con i territori in cui operano,' ha dichiarato Francesco Bordogna, Head of Real Estate & Community Engagement di Enfinity Global. 'Con questa donazione abbiamo voluto dare un contributo concreto, mettendo a disposizione uno strumento utile per chi ogni giorno è impegnato nella tutela del territorio e della comunità.'

'Accogliamo con favore il contributo di Enfinity Global a sostegno del nostro territorio,' ha dichiarato Emanuela Socciarelli, Sindaco di Montalto di Castro. 'L'iniziativa rappresenta un supporto alle attività di prevenzione e intervento svolte a beneficio della comunità.'

'Disporre di mezzi adeguati è fondamentale per operare in modo rapido ed efficace,' ha aggiunto Alessandro Maietto, coordinatore Prociv Arci Lazio. 'Questa autobotte rappresenta un importante potenziamento delle nostre capacità operative sul territorio che potrà essere una importante risorsa per tutta l'area Lazio Nord.'

Nel viterbese Enfinity Global gestisce 12 impianti fotovoltaici operativi, per una capacità complessiva di circa 440 MW, in grado di produrre ogni anno circa 750 GWh di energia rinnovabile ed evitare l'emissione di oltre 200.000 tonnellate di CO₂. La presenza dell'azienda sul territorio si accompagna a un dialogo costante con istituzioni, realtà associative, scuole e operatori economici locali, che negli anni ha favorito numerose iniziative di collaborazione e coinvolgimento della comunità.