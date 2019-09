Notte europea dei ricercatori, ''Un plauso all'Unitus e a Ruggieri''

Tortoriello (Unindustria): ''Momento di riflessione e di incontro tra ricerca, innovazione ed imprese''

28/09/2019 - 18:26



VITERBO - ''La Notte europea dei ricercatori, organizzata dall’Università degli Studi della Tuscia nell’ambito del Festival della Scienza, è stato un momento importante di riflessione e di incontro tra il mondo della ricerca, il mondo dell’innovazione e le imprese''. Lo ha dichiarato il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, a margine dell’iniziativa che si è svolta ieri a Viterbo.

''Ricerca, innovazione e capitale umano sono da sempre elementi fondamentali per la crescita dell’impresa: per questo motivo voglio fare un plauso all’Università di Viterbo e al suo Rettore, professor Alessandro Ruggieri, che nei suoi anni di mandato si è impegnato su questi importanti temi, creando un legame tra Ateneo, impresa e città, come ha ricordato anche il sindaco di Viterbo Giovanni Arena.

Proprio per avvicinare e portare ricerca, innovazione e capitale umano all’interno delle imprese, in particolare quelle piccole e medie, ho lavorato con molto impegno e dedizione per stipulare un Accordo quadro con le sette principali università pubbliche e private del Lazio. L’Accordo ha tra i suoi punti più qualificanti proprio il rafforzamento del dialogo su argomenti quali la ricerca, lo sviluppo dell’innovazione e il trasferimento tecnologico, l’internazionalizzazione, l’alta formazione''.