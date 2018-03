Nono trofeo delle stelline della Libertas

Si svolgerà presso il centro sportivo Sacro Cuore dal 16 al 18 marzo

16/03/2018 - 09:46



VITERBO - L’ASD Libertas Pilastro ’92 con il patrocinio del Centro Provinciale Libertas organizza il 9° Trofeo delle Stelline Libertas di pattinaggio artistico che si svolgerà presso il centro sportivo Sacro Cuore (tangenziale ovest) nei giorni di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 marzo.

Anche a questa nona edizione hanno dato adesione circa 300 bambini e ragazzi provenienti oltre dalla nostra regione anche dalla Toscana, Umbria e Campania con le seguenti associazioni: S.C. Ladispoli, Civitavecchia, Cinecittà Pro Sport, Virtus 7 Stelle, ASD Lucca, Ilva Bagnoli, Euro Sport Terni, Flying Skate Napoli, Fulgur Tuscania, Il Sole Latina, Los Angel’s Trevi, ASD Capalbio, Real Azzurra, Red Green Terni, Veloce Club Rieti e naturalmente Libertas Pilastro.

Come sempre l’intento degli organizzatori è quello di far incontrare dirigenti, istruttori, ragazzi e le loro famiglie delle varie associazioni in un clima i fratellanza, e socializzazione in una sana competizione agonistica, per tutti indipendentemente dalle classifiche un trofeino con le stelline.