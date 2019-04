''Nel Lazio saldo positivo per i ricoveri in mobilità''

L'assessore regionale D'Amato: ''Nel 2017 si è registrato un +8.274''

02/04/2019 - 16:08



'Il Lazio è la quinta regione complessivamente a livello nazionale (dopo Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto) ed è l'unica regione in piano di rientro ad avere un saldo positivo dei ricoveri in mobilità. Il dato che emerge dalle SDO 2017 (schede di dimissioni ospedaliere) vede un generale calo dei ricoveri in mobilità a livello nazionale e il Lazio con un +8.274 ricoveri ha nettamente invertito la rotta con 79.433 ricoveri in mobilità attiva contro i 71.159 in mobilità passiva. Viene così sfatato un mito che rappresentava la Regione Lazio come una regione con un alto tasso di mobilità dei suoi pazienti verso altre regioni. I dati ci dicono che il sistema sanitario regionale del Lazio torna ad essere attrattivo e il saldo tra la mobilità passiva e quella attiva è positivo. Un risultato storico che premia la programmazione messa in atto in questi anni'.

Lo dichiara in una nota l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.