Nel capoluogo esplode il food delivery: ordini in aumento del 121%

E adesso si cercano nuovi fattorini del cibo

27/12/2019 - 06:40



VITERBO – Il food delivery esplode anche nel capoluogo, sull'onda lunga di quello che da tempo accade in Italia e, prima ancora, in America e nel resto d'Europa. Ormai, per ragioni di minor tempo a disposizione o anche per provare altre cucine, ordinare cibo da farsi recapitare a casa è un'abitudine consolidata, trainata dalle tante app a disposizione da piattaforme come Foodora, Deliveroo, il precursore Just Eat che si fanno concorrenza in un business del cibo in piena rivoluzione e con volumi di affari notevolissimi.

Quanto a Deliveroo, dicevamo, cerca 500 nuovi rider in tutta Italia. E li cerca in quelle città in cui la crescita degli ordini è stata più consistente: si comincia dalla Capitale, Roma (+63% degli ordini negli ultimi 12 mesi), che nel Lazio sarà affiancata proprio da Viterbo (+121% degli ordini dal lancio del servizio).