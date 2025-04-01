Nasce la nuova segreteria provinciale Uil poste a Viterbo

Un team giovane e determinato al servizio dei lavoratori

01/04/2025 - 09:41



VITERBO - Oggi rappresenta una data significativa per la Uil poste, con l'istituzione della nuova segreteria provinciale di Viterbo. Questa iniziativa rafforza ulteriormente la presenza della Uil, una realtà sindacale storicamente radicata nel territorio viterbese.

Presso la sede Uil di via Vincenzo Cardarelli a Viterbo, alla presenza del Segretario Generale della Uil Giancarlo Turchetti, del segretario generale Uil poste del Lazio Stefano Angelini e della segreteria regionale si è ufficialmente insediata la nuova segreteria territoriale, composta da:

• Marco Borgognoni, segretario provinciale

• Andrea Selleri, segretario aggiunto

• Antonino Anania, segretario organizzativo

• Marianna Mariella, segretaria con delega al recapito

A loro spetterà il compito di rilanciare l'attività sindacale della Uil poste a favore dei lavoratori di Poste utaliane, in vista delle prossime elezioni Rsu/Rls.

Un gruppo giovane e determinato.

'Siamo un gruppo giovane, motivato e determinato' – dichiara il nuovo segretario territoriale Marco Borgognoni –. Abbiamo voluto creare un team eterogeneo, con competenze in tutti i settori dell'azienda, per rispondere al meglio alle esigenze dei dipendenti postali'.

Nell'attuale contesto lavorativo, i dipendenti di Poste italiane si trovano ad affrontare continue trasformazioni aziendali, spesso senza punti di riferimento chiari. L'attuale realtà sindacale ha contribuito a generare incertezza e un clima di pessimismo che incide sul benessere psicologico dei lavoratori, soggetti a pressioni crescenti e direttive non sempre comprensibili, e di conseguenza sulla produttività dell'azienda che conta oltre 350 dipendenti nella provincia di Viterbo

Un coordinamento con esperienza e competenze trasversali.

La nuova Segreteria Uil poste di Viterbo si distingue per la sua composizione, che include figure professionali con esperienze diversificate all'interno dell'azienda:

• Marco Borgognoni, con anni di esperienza nel settore commerciale e attuale direttore dell'ufficio postale di Acquapendente, inserito nel progetto Hub & Spoke.

• Andrea Selleri, direttore dell'ufficio di Ischia di Castro e con una lunga esperienza negli uffici monoperatore.

• Antonino Anania, direttore dell'ufficio postale di Montalto di Castro, anche lui parte del progetto Hub & Spoke.

• Marianna Mariella con anni di comprovata esperienza nel settore del recapito di Poste italiane e attualmente impiegata nel centro recapito di Viterbo.

Uno spazio di ascolto e supporto per i lavoratori.

Nelle prossime settimane, il gruppo si arricchirà di nuove professionalità per garantire un supporto sempre più completo ai lavoratori di Poste italiane. La sede Uil di Viterbo sarà il punto di riferimento per i dipendenti, offrendo assistenza ai già iscritti e ai nuovi aderenti. Inoltre, sarà possibile ricevere supporto specifico presso il Caf Uil e il patronato Ital-Uil, che sono solo due delle tante convenzioni che verranno attivate nei prossimi mesi di cui potranno usufruire gli iscritti.

Con questa nuova squadra, la Uil poste si propone di offrire una tutela concreta e un punto di riferimento stabile per tutti i lavoratori del settore.

Uil poste Viterbo