Nasce la Castelgiorgio Volley

Unisce sei formazioni provenienti da Umbria e Toscana

29/12/2019 - 12:10



ACQUAPENDENTE - Acquapendente e Castelgiorgio unite dall’amore per la pallavolo tanto da unificarsi: dalla fusione della GSV viterbese con la USD umbra nasce la USD Castelgiorgio Volley che nei giorni prenatalizi ha esordito con due sconfitte di misura nella competizione “Etruscan Volley League” che unisce sotto l’etichetta sportiva sei formazioni miste provenienti da Umbria e Toscana. Due sconfitte di misura al terzo set per il gruppo di coach Alessandra Arlechino momentaneamente al penultimo posto della graduatoria con 2 punti . Nell’esordio casalingo arriva la sconfitta per 2-1 contro il Green Volley Torrita. Dopo aver perso per 26/28 e 28/30 i primi due set si aggiudica il terzo per 25-18. Seconda sconfitta in fotocopia sul parquet del Team Chiappetto Volley. Dopo aver perso il primo per 26-24 ed il secondo per 19-25 perde il terzo per 26-24. Vola in vetta alla classifica con 5 punti il Mimmo Volley Chiusi che supera prima a domicilio per 2-1 il Team Chiappetto Volley (25-23 / 25-14 / 21-25) e poi sempre sul parquet amico il Volley Team Orvieto per 3-0 (25-23 / 25-18 / 25-14). A quota 4 il Volley Torrita che dopo aver sconfitta fuori casa il Castelgiorgio viola per 2-1 il parquet del Volley Team Allerona (19-25 / 25-12/ 24-26). A quota 3 il Volley Team Orvieto che prima di perdere con la capolista supera a domicilio per 3-0 il Volley Team Allerona (25-15 / 25-22 / 25-7). Chiude la classifica con 1 punto l’Allerona. Nelle due gare utilizzato dalla Arlechino tutte le individualità a disposizione: Diego Bandini, Eleonora Belardi, Andrea Bernardis, Giorgia Brasini, Giada Campana, Diego Cinque, Anna Cocchieri, Lucia Crisanti, Roberta Crisanti, Damiano Falciani, Irene Illiano, Giulio Massi, Emanuele Maurizi, Francesca Meaccini, Claudia Morucci, Agnese Neri, Gabriele Pacchiarotti, Alessio Pedetta, Claudia Peparello, Giorgia Pieri, Valerio Pinzi, Beatrice Provenziani, Federica Rocchi, Fabrizio Vergaro Tacchetto, Paolo Viviani, Gabriele Zangaglia. Dirigenti Marco Bacchi e Carlo Tomassoni. Sestetti nuovamente in campo a partire da Lunedì 13 Gennaio 2020.