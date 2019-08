Morto dopo un malore alle prove del Palio di Siena, la salma rientra a Tarquinia

Lorenzo Brizi si è spento ieri all'ospedale Le Scotte e ha donato gli organi

16/08/2019 - 00:09



TARQUINIA - Sarà trasferita oggi a Tarquinia la salma di Lorenzo Brizi, il 62enne del posto, morto ieri all'ospedale Le Scotte di Siena dove era stato ricoverato domenica scorsa 11 agosto dopo aver accusato un malore. L'uomo si trovava regolarmente sui palchi di piazza del Campo per assistere alle prove del Palio quando si è accasciato a terra.

Trasferito in ospedale, i medici hanno fatto il possibile per salvarlo sino a ieri mattina quando il suo cuore ha cessato di battere. Un cuore e grande generoso il suo. Per sua volontà infatti tutti gli organi di Lorenzo Brizi sono stati donati.

La famiglia ricorda il suo amore grandissimo per Siena e per il Palio. Da anni, infatti, raggiungeva la città toscana per assistere alle fasi della festa senza mai avvicinarsi ad alcuna contrada. Due anni fa aveva avuto un ictus che lo aveva reso cieco ma questo non gli aveva impedito di continuare a coltivare la sua passione. Diceva infatti che non gli importava vedere il palio ma voleva sentire il rumore degli zoccoli dei cavalli e respirare l'aria di festa.

In questi giorni la città, a cominciare dal sindaco, gli ha fatto sentire la vicinanza e la sua accoglienza.

Oggi la salma tornerà a Tarquinia dove sarà tumulata.