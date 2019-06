Monterosi, conferme per i giovani Rasi e Pellacani

18/06/2019 - 17:37



MONTEROSI - Dopo la riconferma di capitan Gian Matteo Gasperini il Monterosi Fc della stagione 2019-2020 ottiene l’intesa con due giovani di grande valore e prospettiva già in essere nella propria rosa.

Fascia sinistra biancorossa che dunque sprizza di gioventù con la presenza di Alessio Rasi e Lorenzo Pellacani.

Classe 1999 ma ben 69 presenze in serie D, tutte con la maglia del Monterosi, il giovane terzino sinistro Rasi è alla terza stagione consecutiva diventando un vero e proprio punto fermo del club del presidente Capponi: “Vestire per tre anni consecutivi la maglia del Monterosi è per me un motivo di orgoglio – afferma Alessio Rasi– Ho avuto alti e bassi come normale che sia, voglio dare sempre qualcosa di più. Il ritorno di un esperto ed una guida come Andrea Costantini mi permetterà di crescere ancora di più. Mister D’Antoni non mi ha mai allenato ma ascoltando compagni di squadra ne parlano tutti bene. Se la società ha deciso di puntare su una figura come lui ha fatto la giusta scelta, i risultati ottenuti da lui parlano chiaro. Cento presenze? C’ho pensato eccome – afferma il calciatore prelevato tre anni fa dalle giovanili della Tor Tre Teste – speriamo di tagliare questo traguardo; penso che per un giovane come me sia un piccolo punto di arrivo ma anche un grande punto di partenza”.

Anche Lorenzo Pellacani indosserà ancora la maglia del Monterosi Fc. Dopo le 28 presenze ed una rete della scorsa stagione l’ex Lazio e primavera Bologna punta all’anno della consacrazione: “Ringrazio la società per la fiducia, mi hanno subito chiamato per farmi capire che credono in me. Quest’anno è fondamentale per la mia crescita, quello passato mi è molto servito per la crescita personale. Con mister D’Antoni – conclude il centrocampista classe 2000 – ci ho parlato e mi ha fatto un’ottima impressione. Partiremo avvantaggiati dal fatto che già conosce l’ambiente”.