Montefiascone Baseball e Softball '67: presentate le nuove squadre

Questo sport da quest'anno gratuito grazie a sponsor e Comune

26/03/2018 - 14:23



MONTEFIASCONE - Presentate, presso l'Hotel Italia & Lombardi, le nuove squadre del Montefiascone Baseball e Softball '67.

Un nutrito pubblico ha accolto, con calorosi applausi, tutti i giocatori, dai più piccoli del Minibaseball, allenati da Roberto Ballarotto e Laura Celoni, ai ragazzi delle squadre Under 12, allenati dai fratelli Roberto e Massimo Fortunati, e e Under 15, con manager Alejandro Salgado e coach Fabio Vaselli, fino ad arrivare alla prima squadra, la SERIE B WiPlanet, con manager Fabio Vaselli e Pietro Carletti, che affronterà un bellissimo campionato supportato dal nuovo allenatore giunto dal Venezuela, Alejandro Salgado. Agli atleti, chiamati uno ad uno dal coach Fabio Vaselli, il presidente Enrico Tassoni ha consegnato la nuova maglia della divisa ufficiale. Presente, Mauro Torri, referente di Wi-Planet, sponsor ufficiale della prima squadra. Una grande azienda nata a Montefiascone ed ora da Viterbo operante in tutto il centro Italia, che ha deciso di investire e sostenere le attività sportive di questa società consentendo al Montefiascone Baseball di sostenere le tante spese per il campionato, tra cui le lunghe trasferte in Sardegna.

L'amministrazione locale, come sempre molto attenta e vicina al mondo dello Sport, era presente con l'assessore Paolo Domenico Manzi, orgoglioso che tanti ragazzi montefiasconesi portino alto il nome della città praticando uno sport affascinante e adatto a tutti, da quest'anno completamente gratuito, anche grazie al sostegno del Comune, andando incontro alle esigenze delle famiglie interessate.

Per questo è stata aperta una sottoscrizione per quanti vorranno sostenere la società con delle donazioni consentendo un ulteriore miglioramento dell'offerta sportiva.

A sostegno di questa società si sono aggiunti Vitertermica di Banco Carlo per il settore giovanile, e il Cinema Multisalagallery di Montefiascone.