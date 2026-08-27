Montefiascone, acqua non potabile in diverse zone: scatta l'ordinanza

Le analisi di Arpa Lazio hanno rilevato una non conformità al consumo umano: interessate numerose vie servite dai serbatoi Rocca dei Papi e Galva

27/08/2026 - 12:01



MONTEFIASCONE – Le criticità legate alla potabilità dell'acqua nei territori dell'Alto Viterbese si spostano da Acquapendente a Montefiascone. Con l'ordinanza n. 19, firmata ieri, la sindaca Giulia De Santis ha disposto la non potabilità dell'acqua in alcune zone del territorio comunale, a seguito delle analisi effettuate da ARPA Lazio, sede di Viterbo, che hanno evidenziato una non conformità al consumo umano in un punto della rete idrica comunale.

L'acqua potrà essere utilizzata esclusivamente per l'igiene domestica, con l'esclusione del lavaggio dei denti, e per la preparazione e il lavaggio degli alimenti, ma soltanto dopo averla fatta bollire per almeno 10-15 minuti. È invece vietato utilizzarla come bevanda abituale.Le limitazioni resteranno in vigore fino alla revoca ufficiale, che potrà avvenire soltanto dopo nuovi controlli con esito conforme e la relativa comunicazione da parte della ASL.Le zone interessate sono quelle servite dal serbatoio Rocca dei Papi e dal serbatoio Galva.

Le vie interessate dal serbatoio Rocca dei Papi

Largo Barbarigo, Largo Plebiscito, Località Pian di Monetto, Piazza Vittorio Emanuele, Via 24 Maggio, Via 25 Aprile, Via Bandita, Via Bixio, Via Casti, Via Cesare Battisti, Via Manin, Via della Rocca, Via delle Logge, Via Falisco, Via Indipendenza, Via Isonzo, Via Mauri, Via Nazionale, Via Piave, Via Porticella, Via S. Agostino, Via Santa Lucia Filippini, Via Santa Margherita, Via Santa Maria, Via Trento e Via Vallata.

Le vie interessate dal serbatoio Galva

Corso Cavour, Largo San Pietro, Piazza Roma, Strada Provinciale Umbro-Casentinese, Via 8 Marzo, Via Alcide De Gasperi, Via Manzoni, Via Aldo Moro, Via Antonelli Mercurio, Via Bastiglia, Via Belvedere, Via Bertina, Via Bisentina, Via Butinale, Via Cannelle, Via Capobianco, Via Cardinal Salotti, Via Carpine, Via Casali, Via Cassia Nuova, Via Cassia Vecchia, Via Castagno, Via Cavaliere Vittorio Veneto, Via Cipollone, Via Col. P. Scoponi, Via Dante Alighieri, Via del Barone, Via del Lago, Via del Pino, Via della Croce, Via della Viola, Via Don Luigi Sturzo, Via F. Iacopini, Via Matteotti, Via Mabili, Via Giovanni Defuk, Via Golfarelli, Via Iacopini, Via Madonnella, Via Mgenta, Via Malatesta, Via Mosse, Via Oreste Borghesi, Via Orvietana, Via Palestro, Via Paternocchio, Via Poggeri, Via Poggetto, Via Poggio della Frusta, Via Quarto, Via Rampino, Via Rubuano, Via San Flaviano, Via San Francesco, Via Santa Maria delle Grazie, Via San Martino, Via San Pietro, Via Solferino della Battaglia, Via Tagliamento, Via Tartarola, Via Teverina, Via Verentana, Via Volpini e Via Volturno.

I cittadini delle zone interessate sono quindi invitati a rispettare le prescrizioni contenute nell'ordinanza fino a quando non verrà comunicata ufficialmente la revoca delle limitazioni.