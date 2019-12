Molinari il miglior calciatore del Lazio

Selezionati per Tutto Campo i primi 10 giocatori d'Italia

17/12/2019 - 16:03



CIVITA CASTELLANA - Dopo aver analizzato il risultato algoritmico dei conteggi (statistiche, top 11, popolarità e votazioni) e in seguito alle votazioni prima regionali e poi nazionali degli utenti, Tuttocampo.it ha pubblicato i migliori 10 giocatori di tutta Italia, per l’assegnazione del Pallone d'Oro Dilettanti 2019. Il Finalista del Lazio è Federico Molinari, attaccante, classe 1984, tesserato dal 2015 con l’ FC Sassacci, squadra di Terza Categoria di Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Stare tra i primi 10 giocatori d’Italia e soprattutto il primo nel Lazio è senza dubbio un vanto per il calcio della Tuscia.

Votare è semplicissimo, basta scegliere il tuo giocatore preferito cliccando sul suo nome nella LISTA DI TUTTOCAMPO. Possono votare tutti gli utenti (anche non registrati) inserendo al massimo un voto all'ora. I voti della fase precedente conteranno al 50% per la classifica finale.

La lista dei 10 finalisti nazionali

LOMBARDIA: Baratto Fabio - Centrocampista

ABRUZZO: Benini Roberto - Difensore

TOSCANA: Cedroni Samuel - Difensore

ABRUZZO: Criscolo Alessio - Attaccante

VENETO: De Fina Simone - Centrocampista

VENETO: Donazzolo Andrea - Portiere

ABRUZZO: Gialloreto Gianmaria - Difensore

LIGURIA: Lepri Gianluca - Portiere

LAZIO: Molinari Federico - Attaccante

CALABRIA: Zaffino Michele - Attaccante

VOTA SU 'TUTTO CAMPO'

Il termine per votare è previsto per le ore 12:00 di Mercoledì 8 Gennaio 2020, dopodiché staremo a vedere se il 35enne di Civita Castellana riuscirà ad alzare l’ambito premio, ma se anche se non ci dovesse riuscire, sarà comunque un privilegio essere stato tra i migliori 10 giocatori d’Italia.