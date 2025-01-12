ROMA - La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo mattino di domani, lunedì 13 gennaio 2025, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.
Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta valutati dal Centro Funzionale Regionale (di cui alle 'Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile della Regione Lazio', approvate con DGR N° 865 del 26 Novembre 2019).
Condizioni meteorologiche avverse n.25003 prot. 1098 del 12.01.2025, ad estensione e seguito dell'Avviso Meteo n.25002 prot.1053 del 11/01/2025