Meeting di atletica leggera per le Tusciadi 2019

Atleti provenienti da Lazio, Toscana e Umbria

29/06/2019 - 10:39



VITERBO - Circa 80 atleti per il Meeting di Atletica leggera per la 1° edizione delle “TUSCIADI 2019” che si svolgerà oggi sabato 29 giugno a Viterbo. Atleti provenienti, oltre che dalla nostra provincia e regione, anche dalla Toscana e dall’Umbria. Una presenza non massiccia ma con atleti di qualità che cercheranno, nel nostro rinnovato impianto, di migliorare i loro primati: come l’atleta di casa Leonardo Bargagli dell’Alto Lazio, reduce dal recente 49”07 nei 400m, che vedremo impegnato nei 200m; così come il giovane martellista umbro Gregorio Giorgis dell’Atletica Virtus Città di Castello, che vanta l’invidiabile primato di metri 70.42 ; ma anche Eleonora Schertel, la saltatrice in alto già vice campionessa italiana nella cat. Promesse, con un primato personale di 1.80 e il fratello Ludwig, che dopo una parentesi nel giavellotto, che lo ha visto primeggiare con ottimi risultati e piazzamenti a livello nazionale, ritorna dopo circa un anno nel salto in alto dove detiene un primato personale di 2.00 metri; sempre nell’alto il toscano Lorenzo Carloni della Virtus Lucca, che vanta una prestazione di prestigio di 2.05; nella velocità Fabio Tardito dell’Acsi Campidoglio Palatino che con l’ottimo accredito di 21”59 si contenderà la vittoria con il compagno di squadra Thomas Manfredi, anche egli con l’interessante accredito di 21”67. Tra i cadetti/e Elena Vergaro, l’ostacolista viterbese che si sta imponendo alla attenzione dei più per le sue ottime prestazioni che la pongono tra le migliori a livello nazionale e che, questa volta, sarà impegnata nella velocità breve degli 80m.

Un meeting che vede gli atleti impegnati in quattro “sole” discipline, una di velocità, una di mezzofondo, con un salto ed un lancio. Un Meeting agevole ma, come abbiamo visto, di forte qualità che vedrà anche una folta presenza dei nostri viterbesi tra i quali in evidenza, i velocisti/e: Luca D’Alesio, Canta Giovanni, Botticelli Lohacjit, Iannelli Matteo, Andrea Panza, Michele Santoni, Irene Anselmi, Rebecca Altissimi, Erika Ciatti, i saltatori Federico Ercoli, Diego Anselmi, Giorgio De Guidi, i saltatori/e Iacopo Leonardi, Martina Gasbarri, i mezzofondisti Matteo Cianchelli, Lorenzo Aquilani e Luca Fanelli i lanciatori Giuseppe Guerra, e la lanciatrice Beatrice Aquilani.

Appuntamento per tutti nel pomeriggio presso l’impianto di atletica di S. Barbara.