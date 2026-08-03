Massimiliano Gallo porta Lettera ad Eduardo al Teatro Romano di Ferento

Il 5 agosto lattore rende omaggio a Eduardo De Filippo con uno spettacolo tra teatro, musica e memoria nellambito del Ferento Teatro Festival 2026

03/08/2026 - 18:11



VITERBO – Il fascino senza tempo del teatro di Eduardo De Filippo arriva sul palco del Teatro Romano di Ferento. Mercoledì 5 agosto alle ore 21.15, nell’ambito del Ferento Teatro Festival 2026, Massimiliano Gallo presenterà “Lettera ad Eduardo”, uno spettacolo intimo e personale dedicato al grande drammaturgo napoletano.

Non un semplice omaggio, ma una vera e propria lettera immaginaria rivolta a Eduardo come a un amico e a un maestro. Gallo sceglie una forma narrativa delicata per raccontare il legame profondo con l’artista che ha segnato la storia del teatro italiano e che continua ancora oggi a ispirare generazioni di interpreti.

Sul palco, accanto a Massimiliano Gallo, ci saranno l’Ensemble Napolinord Big Band, diretto dal maestro Mimmo Napolitano, e l’interprete Carmen Scognamiglio. Attraverso parole, musica e racconti, lo spettacolo ripercorre la vita artistica e umana di Eduardo De Filippo, le sue amicizie con personaggi come Totò e Raffaele Viviani, e il suo rapporto instancabile con il teatro.

Il legame tra Gallo ed Eduardo affonda le radici nella carriera dell’attore: nel 1997 Carlo Giuffrè lo scelse per interpretare Mario Bertolini in “Non ti pago”, ruolo che in passato era stato di Peppino De Filippo. Figlio d’arte, con il padre cantante Nunzio Gallo e la madre attrice Bianca Maria Varriale, Massimiliano Gallo ha iniziato giovanissimo il suo percorso sul palcoscenico, costruendo negli anni una carriera tra teatro, cinema e televisione, diventando noto al grande pubblico anche per serie come “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” e “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”.

La cornice del Teatro Romano di Ferento accompagnerà uno spettacolo dedicato alla memoria e all’eredità artistica di un autore che ha saputo raccontare l’animo umano con profondità e poesia. Una serata fatta di pensieri, racconti e musica per riscoprire il mondo di Eduardo e il valore di un teatro capace ancora oggi di emozionare.

Il Ferento Teatro Festival 2026, diretto da Patrizia Natale per il Consorzio Teatro Tuscia, proseguirà fino al 19 agosto con un calendario ricco di appuntamenti: 15 eventi al Teatro Romano e 8 nell’area delle Antiche Terme, con sei prime nazionali. La manifestazione è sostenuta da Comune di Viterbo, Regione Lazio, Fondazione Carivit e Ance ed è partner dell’iniziativa Viterbo Tuscia 2033 Capitale Europea della Cultura.

Gli spettacoli al Teatro Romano avranno inizio alle ore 21.15.