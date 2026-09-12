ANNO 16 n° 255
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Maltempo, disagi alla rete telefonica nella Tuscia, FiberCop mobilita tutte le squadre
Forti temporali, allagamenti e caduta di pali e cavi hanno provocato numerosi guasti in provincia di Viterbo. Tecnici al lavoro senza sosta per ripristinare i collegamenti
12/09/2026 - 17:52

VITERBO - FiberCop è impegnata da ieri, con tutte le squadre tecniche disponibili, nelle attività di ripristino dei servizi di telecomunicazione nella provincia di Viterbo e colpite dall’ondata di maltempo che ha interessato la Penisola.

Numerosi guasti sono riconducibili alla mancanza di energia elettrica, mentre i forti temporali, gli allagamenti e le avverse condizioni meteorologiche hanno provocato disservizi diffusi in diverse località. Le attività di ripristino risultano più complesse nelle zone in cui la caduta dei pali e lo strappo dei cavi hanno danneggiato l’infrastruttura, come nelle aree rurali.

Il maltempo ha causato danni in tutto il Lazio e le criticità hanno riguardato soprattutto l’area metropolitana di Roma, il litorale romano e le province di Frosinone e Viterbo.

Fin dalle prime segnalazioni, i tecnici FiberCop hanno operato senza sosta sul territorio della Tuscia per individuare e risolvere le criticità causate dagli eventi atmosferici. Gli interventi vengono condotti in stretto coordinamento con le autorità locali e gli enti impegnati nella gestione delle emergenze, con l’obiettivo di ripristinare i collegamenti nel più breve tempo possibile.

FiberCop continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e a impiegare tutte le risorse necessarie per ridurre l’impatto su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, assicurando il massimo impegno fino al completo ripristino dei servizi nelle aree interessate.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo