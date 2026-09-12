Maltempo, disagi alla rete telefonica nella Tuscia, FiberCop mobilita tutte le squadre

Forti temporali, allagamenti e caduta di pali e cavi hanno provocato numerosi guasti in provincia di Viterbo. Tecnici al lavoro senza sosta per ripristinare i collegamenti

12/09/2026 - 17:52



VITERBO - FiberCop è impegnata da ieri, con tutte le squadre tecniche disponibili, nelle attività di ripristino dei servizi di telecomunicazione nella provincia di Viterbo e colpite dall’ondata di maltempo che ha interessato la Penisola.

Numerosi guasti sono riconducibili alla mancanza di energia elettrica, mentre i forti temporali, gli allagamenti e le avverse condizioni meteorologiche hanno provocato disservizi diffusi in diverse località. Le attività di ripristino risultano più complesse nelle zone in cui la caduta dei pali e lo strappo dei cavi hanno danneggiato l’infrastruttura, come nelle aree rurali.

Il maltempo ha causato danni in tutto il Lazio e le criticità hanno riguardato soprattutto l’area metropolitana di Roma, il litorale romano e le province di Frosinone e Viterbo.

Fin dalle prime segnalazioni, i tecnici FiberCop hanno operato senza sosta sul territorio della Tuscia per individuare e risolvere le criticità causate dagli eventi atmosferici. Gli interventi vengono condotti in stretto coordinamento con le autorità locali e gli enti impegnati nella gestione delle emergenze, con l’obiettivo di ripristinare i collegamenti nel più breve tempo possibile.

FiberCop continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e a impiegare tutte le risorse necessarie per ridurre l’impatto su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, assicurando il massimo impegno fino al completo ripristino dei servizi nelle aree interessate.