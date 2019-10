Malore in strada per un uomo

Soccorso, è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Belcolle

09/10/2019 - 13:46



VITERBO - Malore oggi in strada per un uomo di mezz'età. E' accaduto in tarda mattinata in via Terzo Reggimento Granatieri di Sardegna. Pare che l'uomo stesse lavorando con un piccolo martello elettrico quando si è accasciato a terra. Subito è stato allertato il 118. I sanitari dopo il primo soccorso sul posto hanno trasferito l'uomo in ospedale, pare in gravi condizioni.