Con Evanthe esiste anche nel Lazio

03/05/2018 - 12:04



Fabrica Di Roma -Lo zafferano è una spezia che si ottiene dall'essiccazione degli stigmi del fiore del Crocus Sativus. La pianta del Crocus appartiene alla famiglia delle Iridaceae.

Il luogo nel mondo più famoso per la sua coltivazione è l'Asia Minore, ma un luogo altrettanto perfetto, e con standard di qualità scientificamente e legalmente più elevati è senza dubbio l'Italia. Si conosce lo zafferano delle Marche, quello dell'Abruzzo e quello della Sardegna. Da oggi, con Evanthe, esiste lo zafferano del Lazio. Di qualità elevatissima. Facendolo analizzare nei centri di competenza è risultato essere, su una scala a tre punti, di prima qualità.

Scientificamente lo zafferano può essere utilizzato nella cura e nella prevenzione di diverse patologie. Tra le principali si ricorda:

– ridurre l'ipercolesterolomia

– fluidificare il sangue e diminuire la pressione arteriosa, contenendo elevate quantità di potassio

– migliorare la memoria e le capacità attentive

– svolgere una funzione antidepressiva. Il safranale e la crocina incrementano i neurotrasmettitori del buon umore. Uno studio pubblicato sul Juornal of Integrative Medicine ha evidenziato che lo zafferano riduce i sintomi nelle persone depresse, motivo per il quale in alcuni casi può essere considerato un'alternativa al farmaco.

– Migliorare le funzioni digestive ed avere proprietà antiinfiammatorie ed disintossicanti.

Occorre sottolineare che la parte della pianta dalla quale si ricava lo zafferano che conosciamo, contiene degli oli essenziali volatili (il cineolo, il pinene, il borneolo e il geraniolo, che conferiscono alla pianta quelle qualità che le sono note in quanto spezia) e dei componenti attivi non volatili. Tra tali componenti attivi non volatili, si evidenzia la presenza di carotenoidi, antiossidanti naturali benefici per il corpo.

Questi impediscono l'azione dei radicali liberi e ci mantengono giovani. Alcuni carotenoidi, come il licopene, l'alfa e il beta carotene, sono ampiamente apprezzati e studiati per la creazione di prodotti cosmetici naturali e qualitativamente elevati

