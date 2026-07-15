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Litorali dei laghi, dalla Regione 1 milione di euro per i Comuni della Tuscia
Stanziati fondi per migliorare fruibilità delle sponde del Lago di Bolsena e del Lago di Vico. Sabatini: Investimento importante per turismo e sviluppo del territorio
15/07/2026 - 12:12

BOLSENA - 'Bene lo stanziamento di 1 milione di euro da parte della Giunta regionale del Lazio in favore dei Comuni lacuali del per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della fruizione dei litorali balneabili. Un intervento che consentirà di incrementare l'attrattività dei nostri laghi, la fruibilità degli arenili e la ricettività. Importante la dotazione finanziaria in favore dei laghi di Bolsena e di Vico nella Tuscia così suddivisa:

 

-Bolsena (69 mila euro)

-Capodimonte (49,7 mila euro)

-Gradoli (56,9 mila euro)

-Grotte di Castro (12,7 mila euro)

-Marta (36,7 mila euro)

-Montefiascone (85,8 mila euro)

-Caprarola (37,2 mila euro)

-Ronciglione (51,5 mila euro)

 

“Un ringraziamento alla Giunta Rocca e all'assessore competente Fabrizio Ghera per questo investimento di gran lunga superiore a quello messo in campo nel 2025, segnale della costante attenzione rivolta alla valorizzazione del nostro patrimonio lacuale, per rendere la stagione estiva sempre più sicura, accogliente e funzionale allo sviluppo turistico ed economico del nostro territorio', così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.




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