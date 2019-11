'L'Italia siete voi' protagonista sul parquet della VBC Viterbo

118 società per un'iniziativa che ha avvicinato le nazionali ai giovani

22/11/2019 - 15:41



VITERBO - Giornata da ricordare quella dell'appuntamento con 'L'Italia siete voi', realizzata dalla Federvolley, che ha scelto 118 società (cinque della regione Lazio; e fra queste la VBC Viterbo) per vivere un'iniziativa pronta ad avvicinare le squadre nazionali e i propri tecnici alle società che in ambito territoriale svolgono un'attività quantitativa e qualitativa con le formazioni giovanili femminili. Sul parquet del Palavolley di via Gran Sasso sono andate in scena due sedute di allenamento, una con le under 14 e l'altra con under 16, con le ragazze seguite attimo dopo attimo dai tecnici federali delle squadre nazionali Luca Pieragnoli, Oscar Maghella e Gaetano Gagliardi, oltre che da tutti gli allenatori della VBC Viterbo.

A bordo campo, a monitorare il pomeriggio di 'apprendistato, il presidente del comitato provinciale Fipav Roberto Centini, e con lui Simonetta Avalle, storica allenatrice, con cinquant'anni di attività nel mondo della pallavolo, oltre che il presidente del sodalizio viterbese Carlo Carbonari e il manager del club Alberta Conti. A presenziare lo stage anche Matteo Achilli, che ha la delega del Comune di Viterbo per i rapporti con le associazioni e le società sportive del territorio. Venti le ragazze impegnate, sugli spalti erano presenti anche allenatori di altre società pallavolistiche.