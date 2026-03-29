Lions Alto Lazio vince e vola in serie A

Con due giornate di anticipo i Lions Alto Lazio vincono il campionato battendo il Perugia per 27 a 15

29/03/2026 - 20:00



CIVITA CASTELLANA - Era il 19 aprile 1998, al Sandro Quatrini si giocava Union Rugby Viterbo - Messina, con una meta di Camilleti e una trasformazione ed un calcio di punizione di Racean, i siciliani vennero battuti per 10 a 9. Contemporaneamente il Benevento perse e la classifica registrò, per il Viterbo, primo, 5 punti di vantaggio sulla seconda a due giornate dalla fine. Con i punteggi di allora significò vittoria del campionato, promozione in serie A2, al tempo composta da sole 12 squadre, ed autorizzazione ad iniziare i festeggiamenti che ebbero il culmine il 3 maggio, con la vittoria 51 a 5 sul Catania.

Già una volta nel campionato 61-62 il Viterbo aveva conquistato la promozione in serie A Poi altre tre volte il Viterbo si è trovato ad un passo dalla serie superiore. Il 26 maggio 2002 sconfitta all’ultima giornata, quando era in testa, a Benevento per 31 a 12. Il 21 maggio 2006 sconfitta nella finale di ritorno a Viterbo ai calci di punizione dall’Avezzano 3-1 Il 27 aprile 2025 ancora a Viterbo sconfitta 11 a 9 in una giornata da diluvio universale dal San Benedetto

Oggi è 29 marzo 2026, alle 18,08 quando l’arbitro Riccardo Persio ha fischiato la fine dell’incontro, subito dopo che la premiata ditta Milani-Fabbri aveva messo a tabellino una meta e la relativa trasformazione, l’attesa è finita e la trepidazione si è trasformata in una esplosione di gioia in campo e sugli spalti.

La partita è stata, come da copione quando si incontrano la prima e la seconda in classifica, molto tirata. Anche in Perugia si giocava oggi la possibilità di accedere agli spareggi per la serie A, obiettivo che quasi sicuramente raggiungerà.

I Lions sono stati nettamente superiori nel gioco aperto, cosa ampiamente comprovata nelle quindici partite precedenti. Le tre mete, di Ulisse nel primo tempo e di Garbuglia e Milani nel secondo sono venute da giocate alla mano con veloce trasmissione del pallone e rapidità di esecuzione che poco hanno lasciato alla difesa avversaria.

Il Perugia ha segnato le sue due mete attraverso delle maul avanzanti a seguito di tuoche vinte, ed hanno puntato su questo tipo di gioco per portare il risultato dalla loro parte. La difesa dei Lions, sempre in anticipo e precisa nei placcaggi, ha fatto, nei momenti di difficoltà la differenza.

Non c’è oggi un man of the match ma ci sono 34 men of the matches, tutti i giocatori, cioè che da inizio campionato sono scesi in campo ed hanno dato vita a questa bellissima cavalcata vincente.

Lions Alto Lazio 27 - 15 Cus Perugia

Lions Alto Lazio: Cuomo, Morgantini, Digiacomantonio, Fabbri, Garbuglia F., Crinò, Milani, Ulisse, Malagigi, Lanzi, Santucci, Schirripa, Raschi, Duri, Battaglini.

A disposizione: Battistoni, Pompei, Garbuglia T.,Crascimbeni, Marini, Basili.Biagetti

Cus Perugia: Paoletti, Bevagna, Notarangelo, Pozzato, Rossetti, Cioè, Bevagna, Cardinali, Palugini, Sonini, Ghilardi, Falcioni, Caruso, Pettorossi, Peter Rios

A disposizione: Cossu, Beshiri, Caneponni, Cardinali, Farinacci, Salvadori, Faina

3’ cp Fabbri, 14’ meta Ulisse trasf. Fabbri, 31’ cp Fabbri, 44’ meta Perugia, 58’ meta Garbuglia F. tras. Fabbri, 69’ meta Perugia tras., 81’ cp Perugia, 87’ meta Milani Tras. Fabbri

55’ cartellino giallo per Basili e Falcioni, 79’ cartellino giallo Garbuglia F.

Arbitro: Riccardo Persio