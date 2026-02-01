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Lions Alto Lazio, grande vittoria contro Colleferro
Morgantini firma una doppietta, Lanzi guida la squadra ed è player of the match
01/02/2026 - 17:33

CIVITA CASTELLANA - I Lions fanno quello che era necessario per la classifica dopo che ieri il Gubbio aveva peso sul campo dell’Olbia. Vittoria netta cinque mete e cinque punti in classifica.

Da oggi nove punti avanti ad Olbia e Perugia, oggi vincente contro la Roma Olimpic e dieci avanti al Gubbio, con le prossime due giornate che non presentano difficoltà eccessive; dopo la sosta per Italia–Scozia, utile per recuperare qualche acciaccato, arriveranno a Viterbo le ultime due della classifica: Lions Amaranto e Rugby Roma Olimpic.

La partita è stata estremamente dura e combattuta per il primo quarto dell’incontro, quando entrambe le squadre hanno usato il piede per conquistare campo e lo scontro fisico è stato prevalente sul gioco. Questo è il tipo di evoluzione della partita preferito dal Colleferro che ha nel gioco chiuso il suo punto di forza.

Fino alla fine del primo tempo il risultato è stato in bilico, alla bella meta di Morgantini, oggi veramente efficace fino alla uscita a 20 minuti dalla fine, hanno risposto i padroni di casa con una meta, in superiorità numerica, a seguito di una rolling maul.

Al 40’ con la meta di Cuomo è iniziata un’altra partita, i Lions hanno messo a segno ulteriori altre tre mete di ottima fattura, ancora con Morgantini, Ulisse e Milani, hanno giocato con la palla in mano in azioni multifasi, come hanno dimostrato ampiamente di saper fare nel corso di questo campionato, e si sono assicurati il punto di bonus a metà del secondo tempo.

Bella prestazione di tutta la quadra, nota di merito per Giacomo Morgantini autore di due splendide mete e per Alessandro Lanzi, il capitano, che si è meritato il titolo di player of te match. Marzio Fabbri, il calciatore autore di piazzati quasi impossibili, oggi si è preso un giorno di ferie, per tenere basso il punteggio.

Old Colleferro Rugby: Higonel, Silti, Iannucci, Bellini, Fiorino, Tommasi, Acquisti, Fiorino, Gessi, Paris, Massicci, Damiani, Mosseti, Ionita, Panci.

A disposizione: Bucci, longo, Giusti, Napoli, Coluzzi, Perfetti, Lazzarini.

Lions Alto Lazio: Cuomo, Morgantini, Digiacomantonio, Fabbri , Garbuglia, Crinò, Milani, Ulisse, Lanzi, Basili, Crescimbeni, Schirripa, Di Resta, Battaglini, Tramontano

A disposizione: Raschi, Ferrilli, Borgatti, Santucci, Malagigi, Moretti, Biagetti

Tabellino :26’ meta Morgantini tras. Fabbri , 37’ meta Colleferro n.t. , 40’ meta Cuomo tras. Fabbri, 54’ meta Morgantini n.t., 58’ meta Ulisse n.t., 68’ meta Milani trasf. Biagetti, 80’ meta Colleferro trasf.

Note :40’ giallo Tramontano, 55’ giallo Bucci, 79’ giallo Biagetti

Arbitro: Valerio Grillo di Rieti




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