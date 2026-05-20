Libertas Pilastro Pattinaggio, maggio da record tra campionati e convocazioni internazionali

Gare regionali, trofei e debutti allestero: settimane intensissime per gli atleti biancorossi. Il 13 giugno il saggio finale al Sacro Cuore

20/05/2026 - 14:11



VITERBO - Mese di maggio ricco di impegni e soddisfazioni per la Libertas Pilastro Pattinaggio, protagonista su più fronti tra campionati regionali, trofei interregionali e prestigiose convocazioni internazionali.

L’attività agonistica è iniziata domenica 10 maggio ad Anguillara Sabazia con il Campionato Regionale Federale di singolo categoria Divisione Nazionale, dove si è messa in evidenza Rachele Trippini grazie a un’ottima prestazione.

Nel weekend successivo, il 16 e 17 maggio, gli atleti biancorossi sono stati protagonisti ad Acquapendente nel Campionato Regionale specialità Solo Dance con Annalisa Cardella, Aurora Arcangeli, Eva Frateiacci, Valentina Tartaglia, Giada Morelli, Vanessa Cerica e Maria Casciani. Contemporaneamente, a Morlupo, ben 28 piccoli e grandi atleti hanno partecipato al Trofeo dell’Amicizia.

Il programma proseguirà il 23 e 24 maggio al Divino Amore con il Campionato Regionale singoli categorie Esordienti e Allievi Regionali, dove saranno impegnate Caterina Ricci, Susanna Del Trecco e Myriam Picone.

Nelle stesse giornate, presso il Centro Sportivo Sacro Cuore di Viterbo, andrà in scena il 16° Trofeo delle Stelline, manifestazione che vedrà la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da Campania, Toscana e Lazio.

Sempre nel fine settimana spazio anche all’esperienza internazionale con il Trofeo Burgundy in programma a Digione. L’ACSI ha infatti convocato Fiamma Minniti per il singolo e Annalisa Cardella per la Solo Dance, entrambe al debutto assoluto in una competizione internazionale.

Gli impegni continueranno il 30 e 31 maggio a Sant'Egidio con il Trofeo ACSI “Verde Umbria”, dove gareggeranno Valentina Iuliano, Rachele Cordeschi, Eleonora Meschini, Giulia Gorini, Noemi Gatta, Myriam Picone, Elisa Zaccani, Victoria Zecca e Chiara Latilla.

Nello stesso weekend, tra il 30 maggio e il 2 giugno, altri 15 atleti della società viterbese saranno impegnati tra Aversa e Volla nel Memorial Michele Sica. In pista scenderanno Ludovica Ingegneri, Greta Ciancolini, Melissa Romoli, Costanza Trippanera, Viola Proietti, Miriam Tomassini, Sara Viola, Nicole Esposito, Beatrice Barcarolo, Fiamma Minniti, Susanna Del Trecco, Beatrice Fabi, Viola Tavani, Caterina Ricci e Viola Pinzi.

Grande soddisfazione da parte della dirigenza della Libertas Pilastro, che ha voluto ringraziare istruttrici, atleti e famiglie per l’impegno e i sacrifici quotidiani necessari per portare avanti l’attività sportiva.

Terminati gli appuntamenti agonistici, inizieranno i preparativi per il tradizionale saggio di fine stagione, in programma il 13 giugno alle ore 18 presso il Centro Sportivo Sacro Cuore di Viterbo. Un evento aperto al pubblico che vedrà protagonisti tutti gli atleti della società, dai più piccoli di 4 anni fino ai gruppi più esperti.