Lazio Pride, Viterbo tra le candidate

La città dei papi inserita tra le mete per la festa dell'orgoglio gay

19/01/2019 - 11:36



VITERBO - C'è anche Viterbo tra le città candidate ad ospitare l'edizione del Lazio Pride 2019. La candidatura è stata ufficializzata direttamente dal comitato organizzatore dell'evento attraverso dei post mirati sulla pagina Facebook ufficiale.

E sarà proprio il canale social a risultare determinante nella scelta della location finale. Gli utenti Facebook avranno tempo fino al 30 gennaio per votare le tre città finaliste tra le sei rimaste in corsa. Insieme al capoluogo della Tuscia infatti gareggiano anche Frosinone,Latina, Ostia, Albano Laziale e Guidonia.

Le ''reactions'' di Facebook con cui votare le città per il Lazio Pride

La manifestazione si svolgerà in una data ancora da decidere compresa tra i mesi di maggio e luglio, così come già accaduto negli anni scorsi. Il Lazio Pride si è tenuto due volte a Latina (2016 e 2017) e, nella scorsa edizione, a Ostia (2018). La prossima sarà però un'edizione particolare: cinquant'anni fa, infatti, a New York prendevano il via i moti di Stonewall per rivendicare i diritti della comunità gay.

Il momento più significativo della manifestazione, seguendo lo schema di quanto già avvenuto nelle scorse edizioni, è quello che si svolgerà di sabato. Sarà proprio nel fine settimana che si terrà la famosa parata a cui prenderanno parte tutte le realtà arcobaleno e in cui si celebrerà a tutti gli effetti il famoso ''pride''.