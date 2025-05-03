Lavori sulla FL3 Roma-Viterbo, previste modifiche alla circolazione

Nei prossimi giorni partiranno i lavori che interesseranno alcune tratte locali con blocco della circolazione e riprogrammazione collegamenti

03/05/2025 - 08:43



VITERBO - Lavori di manutenzione straordinaria sui binari tra Viterbo e La Storta, sono previste modifiche alla circolazione. Ad annunciarlo è il gruppo Ferrovie dello Stato. A partire da oggi, sabato 3 maggio, e nei giorni 4, 8 e 16 maggio verranno svolti importanti lavori di manutenzione straordinaria sui binari tra Viterbo e La Storta per i quali è previsto il blocco della circolazione ferroviaria, la programmazione di collegamenti e soluzioni alternative. Saranno interessati dai lavori alle rotaie anche le linee su Ciampino e Zagarolo e Roma Ostiense. Subiranno modifiche alla circolazione un Intercity Salerno – Torino e alcuni treni delle linee FL3 Roma- Viterbo, FL4 Roma – Velletri, FL5 Roma – Civitavecchia, FL6 Roma – Cassino e Roma Ostiense – Vigna Clara.

I lavori previsti, secondo quanto annunciato da Rfi verranno effettuati al raggiungimento di determinate temperature. Per questa ragione se le condizioni climatiche non dovessero essere ottimali potrebbe essere necessario riprogrammare l’intervento. Le attività, pianificate per il potenziamento ed efficientamento infrastrutturale del nodo di Roma e dell’intera Regione Lazio, proseguiranno fino a luglio. Questa prima parte delle attività, che fanno parte di cantieri più estesi, ha un valore di circa 80 mila euro e vedrà coinvolte 30 persone tra tecnici di Rfi e altre ditte appaltatrici.

Gli interventi nel dettaglio:

Sabato 3 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:00, per lavori a Cesano, La Storta e Roma San Pietro alcuni treni della linea FL3 Roma – Viterbo e Roma – Vigna Clara subiranno modifiche e/o cancellazioni. Attivo servizio di bus tra Roma Ostiense e Anguillara e viceversa.

Domenica 4 maggio, dalle ore 10.55 alle ore 13.50, per lavori tra Ciampino – Zagarolo e Ciampino – Velletri, i treni delle linee FL4 Roma – Velletri e della FL6 Roma – Cassino subiranno modifiche e/o cancellazioni. Per i treni della FL4 sarà attivo un servizio di bus tra Roma Termini e Pavona e viceversa e per i treni della FL6 sarà attivo un servizio di bus tra Roma Termini e Colleferro e viceversa.

Giovedì 8 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, per lavori alla stazione di Roma Ostiense i treni della linea FL5 Roma – Civitavecchia subiranno modifiche e/o cancellazioni. Attivo servizio di bus tra Roma Termini e Roma Aurelia e viceversa. Un treno Intercity Salerno-Torino subisce modifiche di orario.

Venerdì 16 maggio, dalle ore 9:00 alle 11:30, per lavori a Roma Ostiense, alcuni treni della linea FL3 Roma – Viterbo e Roma – Vigna Clara subiranno modifiche e/o cancellazioni. Attivo servizio di bus tra Cesano e Roma Ostiense e viceversa.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

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Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.