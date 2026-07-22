Laboratorio di genetica al Santa Rosa, Zelli ringrazia Facchini per la donazione

Il consigliere regionale esprime gratitudine per il contributo : Un gesto di grande generosità che rafforza la medicina di precisione nel Lazio

22/07/2026 - 12:33



VITERBO - 'Il mio più sincero ringraziamento va al dottor Enzo Facchini per il gesto di straordinaria generosità che ha voluto compiere in memoria della dottoressa Maria Valentina Filippi Balestra. Una donazione di così grande valore non rappresenta soltanto un contributo concreto allo sviluppo della sanità della Tuscia, ma è soprattutto una testimonianza profonda di legame con il territorio e con la sanità pubblica'. Così, in una nota, il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

'La realizzazione del nuovo Laboratorio di genetica medica presso l'ospedale Santa Rosa di Viterbo - prosegue Zelli - segna un passo fondamentale nel rafforzamento della medicina di precisione nel Lazio. Un investimento che guarda al futuro, capace di migliorare la qualità della diagnosi, della prevenzione e dei percorsi terapeutici, offrendo ai cittadini servizi sempre più avanzati e personalizzati. Il tutto possibile grazie ad una donazione da parte di un privato. In questo gesto si intrecciano memoria, competenza e visione. La scelta di trasformare un'esperienza personale in un'opportunità per l'intera comunità rappresenta un esempio alto di responsabilità civile e di fiducia nelle istituzioni sanitarie.

Come Regione Lazio - conclude il presidente - accogliamo questa donazione con profonda gratitudine e con l'impegno a valorizzarla pienamente, continuando a investire in innovazione, ricerca e qualità delle cure. È anche grazie a gesti come questo che possiamo costruire una sanità pubblica sempre più vicina alle persone, capace di rispondere con efficacia alle sfide del presente e del futuro'.