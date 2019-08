La Viterbese riparte dal Montespaccato

Alle 17 l’amichevole a Canepina, mentre la società sonda il mercato

10/08/2019 - 04:01



VITERBO - Dopo la sfortunata eliminazione in Coppa Italia con il Piacenza, alle 17 di oggi a Canepina, la Viterbese affronterà il Montespaccato nel secondo test amichevole di questo precampionato. Gli uomini di Calabro hanno avuto sei giorni di tempo per smaltire le tossine mentali - ma anche fisiche, visto che la gara si è protratta fino ai calci di rigore - di una partita nella quale i gialloblu hanno ben figurato, nonostante le note vicende estive.

Dopo aver avuto due giorni pieni di riposo, la squadra ha lavorato a ritmi serrati allo stadio Palozzi di Canepina e, dopo anni, i giocatori si sono ritrovati anche al Rocchi per svolgere una seduta mattina. Passati i giorni di carichi intensi quindi, e a circa due settimane dall’avvio del campionato, alle 17 di oggi la Viterbese valuterà lo stato di forma di molti dei suoi elementi nella sfida contro i romani del Montespaccato, formazione che milita nel campionato Eccellenza.

Ma mentre la squadra affina l’intesa sul campo, il dg Foresti insieme al ds Lancetti e al responsabile dell’area tecnica Corsi lavorano alacremente per sciogliere gli ultimi nodi di mercato e consegnare una rosa completa a mister Calabro. Sul fronte delle entrate, dopo aver presentato ufficialmente l’attaccante Michele Volpe e aver definito nella giornata di ieri l'arrivo del centrocampista Andrea Errico (entrambi in prestito dal Frosinone) si sta vagliando la pista che porta ad Alessio Curcio, trequartista del Vicenza. Inoltre, da quanto si apprende nelle ultime ore, sembra che sia spuntato il nome di Mamadou Tounkara, 23enne attaccante di proprietà della Lazio ed ex talentino della cantera del Barcellona.

Ma un grande fermento si registra anche sotto la voce uscite: infatti era stato lo stesso Foresti a parlare di un gruppetto di giocatori scontenti all’interno del gruppo, annunciando ''porte aperte'' per chi non fosse convinto dal progetto del presidente Romano. Oltre al partente Mignanelli infatti, accasatosi alla Carrarese, la dirigenza starebbe lavorando per chiarire la posizione di altri calciatori affetti dal cosiddetto ''mal di pancia''.

Chiusura dedicata alla campagna abbonamenti: la società ha annunnciato che da lunedì partirà la vendita delle tessere. ''RiparTIAMO...INSIEME!!!'' è il motto scelto, perché anche se in questa estate sono cambiate molte cose, per far sognare la nuova Viterbese c'è ancora bisogno di un grande pubblico.