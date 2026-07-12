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La Vigor Acquapendente cala un altro colpo: arriva il bomber Mattia Ferlicca
L'esterno offensivo classe 2003, reduce da una stagione da 21 gol con il Montefiascone, rinforza l'attacco gialloblù in vista del campionato di Prima Categoria 2026-2027
12/07/2026 - 17:05

 

ACQUAPENDENTE – Un altro importante tassello va ad arricchire la rosa della Polisportiva Vigor Acquapendente in vista del campionato di Prima Categoria 2026-2027. La società gialloblù ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Mattia Ferlicca, esterno offensivo classe 2003, considerato uno dei profili più interessanti del panorama dilettantistico.

Ad annunciare il nuovo acquisto è stato il team manager Giordano Serafinelli, che ha accolto il giocatore con entusiasmo.

«Diamo il benvenuto a Mattia Ferlicca – ha dichiarato –. Si tratta di un altro vero e proprio gioiello che andrà a rinforzare il nostro reparto offensivo».

Ferlicca arriva ad Acquapendente dopo una stagione da protagonista con la maglia del Montefiascone, dove ha realizzato ben 21 reti, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento dei playoff.

Nonostante la giovane età, il nuovo attaccante della Vigor può già vantare un percorso calcistico di assoluto livello. Cresciuto nel settore giovanile d'élite della Lazio, ha successivamente maturato importanti esperienze in Serie D, indossando le maglie di Trastevere, Cynthialbalonga, Ilvamaddalena e Legnano, confrontandosi con un campionato altamente competitivo.

Nel suo curriculum figura anche la vittoria del campionato di Prima Categoria con il Fanello, a conferma di una mentalità vincente e di una spiccata capacità di incidere nelle stagioni decisive.

Con il suo arrivo, la Vigor Acquapendente mette a disposizione di mister Colonnelli un giocatore dotato di velocità, qualità tecniche e grande fiuto del gol, caratteristiche che fanno di Ferlicca uno dei principali rinforzi della campagna acquisti estiva.

La società ha voluto salutare il nuovo acquisto con un messaggio di benvenuto: «Un grande in bocca al lupo a Mattia da tutta la famiglia Vigor». Un innesto che alimenta le ambizioni del club gialloblù, determinato a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Prima Categoria.




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