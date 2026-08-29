La Sorianese 2026/27 si presenta ufficialmente al suo pubblico

Società, under 19 e prima squadra sul palco ieri davanti a tifosi, famiglie, sponsor e sostenitori rossoblù

29/08/2026 - 09:25



SORIANO NEL CIMINO - La Sorianese ha presentato ufficialmente la stagione sportiva 2026/27 nel corso della serata organizzata ieri sera, 28 agosto, a Soriano nel Cimino, davanti a tifosi, famiglie, sponsor e sostenitori rossoblù.

All’appuntamento ha preso parte anche l’assessora Paola Tranva, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Soriano nel Cimino.

La serata ha raccontato il nuovo corso del club, profondamente rinnovato sia nella struttura societaria sia nella composizione della Prima Squadra. Sul palco anche la struttura societaria della Sorianese, guidata dal presidente Moreno Porta insieme al vicepresidente Massimiliano Panfili, al direttore generale Maurizio Casadidio, al segretario e tesoriere Massimiliano Casadidio ed ai consiglieri Michael Del Moro, Cristian Porta e Dante Filippi. Presentata anche l’organizzazione del settore giovanile, con Severino Capretti direttore tecnico, Maurizio Lamoratta responsabile del settore giovanile e Giacomo Damiani responsabile della Scuola Calcio.

L’Under 19 affidata a Mauro Valentini

Sul palco è salita quindi l’Under 19, formazione che rappresenterà il collegamento tra il settore giovanile e la Prima Squadra. La guida tecnica è stata affidata a Mauro Valentini, affiancato dal vice Achille Cianchi.

La Prima Squadra di Chirieletti

La serata è proseguita con la presentazione della Prima Squadra, guidata da mister Christian Chirieletti e pronta ad affrontare il campionato di Eccellenza Lazio 2026/27.

Sul palco, insieme ai calciatori, è stato presentato anche lo staff tecnico che accompagnerà la squadra nel corso della stagione: Manuel Cervini nel ruolo di allenatore in seconda, Enrico Mastrangeli come collaboratore tecnico e Severino Capretti quale Direttore Sportivo. Completano lo staff Alessandro Santoro, preparatore atletico, Cristian Porta, allenatore dei portieri, Alessandro Vettori, fisioterapista, e Francesco Cusi, team manager.

Spazio quindi alla rosa, profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione e costruita con l’obiettivo di creare un gruppo competitivo ed equilibrato, capace di unire l’esperienza dei giocatori più maturi all’entusiasmo e alle qualità dei numerosi giovani presenti in organico.

La rosa della Sorianese 2026/27

Portieri

Angelo Porta

Leonardo Barghini

Difensori

Andrea Oriolesi

Andrea Politanò

Pedro Caeiro

Alessio Ciavaglia

Federico D’Aguanno

Edoardo Pietrarota

Simone Sabatini

Alessio Mastrogregori

Francesco Fiorentini

Daniele Caprio

Centrocampisti

Antonello Bertino

Andrea Poli

Giordano Rossi

Edoardo Luciani

Francesco Coracci

Francois Sgrò

Emanuele Di Mari

Gianmarco Grossi

Attaccanti

Luca Fondi

Giuseppe Danieli

Marzio Casadidio

Antonio Selvini

Giuseppe Innocenzi

Lorenzo Floris

La Sorianese è al lavoro da diverse settimane in vista dell’esordio ufficiale: domenica 6 settembre al “Celso Perugini” contro il Grifone Gialloverde, nella prima giornata del campionato di Eccellenza Lazio. Per la Coppa Italia, invece, i rossoblù entreranno in scena direttamente nei sedicesimi di finale del 23 settembre.

Nel corso della serata è stata inoltre anticipata la nuova campagna abbonamenti 2026/27, articolata in cinque formule che saranno presentate nei prossimi giorni.

Sono stati inoltre ringraziati gli sponsor e i partner che, con il loro sostegno, accompagnano la Sorianese nel corso della stagione sportiva 2026/27. A chiudere la presentazione i ringraziamenti della società all’Amministrazione comunale, agli sponsor, ai sostenitori, alla Campari Crew, ai tifosi ed al Comitato Festeggiamenti Sant’Eutizio classe ’86, che ha collaborato alla realizzazione della serata.