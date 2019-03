''La presidenza del Coi deve essere affidata all'Italia''

Il senatore Battistoni interviene sulle voci di un accordo Spagna - Tunisia

07/03/2019 - 17:03



ROMA - ''Non è mio costume credere alle indiscrezioni, ma approfitto delle voci insistenti di un accordo Spagna - Tunisia per la prossima presidenza del Coi, Consiglio Oleicolo Internazionale, per ribadire l'importanza che questa posizione venga affidata all'Italia. Non solo in forza di accordi pregressi, ma perché è necessario poter contare sull'attenzione che da sempre il nostro Paese pone rispetto alla qualità dell'olio piuttosto che alla quantità.

Date le recenti avversità subite dal comporto olivicolo nel nostro Paese, a seguito delle fitopatie gravi che hanno colpito le piante e degli eventi calamitosi che hanno drasticamente ridotto la produzione, poter contare sulla Presidenza del Coi sarebbe un ulteriore sicurezza e garanzia per tutti i produttori e consumatori italiani e del resto del mondo'.

Così in una nota, il senatore Francesco Battistoni, capogruppo FI Commissione Agricoltura Senato e Responsabile del Dipartimento Nazionale Agricoltura di FI