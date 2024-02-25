In migliaia per dire no ai depositi per le scorie nucleari nella Tuscia

Grandissima partecipazione alla marcia di domenica 25 febbraio

25/02/2024 - 19:00



CORCHIANO – Una manifestazione che ha coinvolto tutta la provincia, una marcia per dire No ai depositi di scorie nucleari che la Sogin avrebbe individuato nella Tuscia. I cortei sono partiti da Corchiano, Vasanello, Vignanello e Gallese per incontrarsi a Pian Sant’Angelo a Corchiano contro i 21 siti idonei per il deposito delle scorie nucleari.

Durante la marcia alcuni intonavano cori contro il nucleare e si è percepita l’unione reale del territorio di fronte ad un problema enorme.

Arrivati al punto d’incontro in molti hanno espresso l’inaccettabilità e la scellerità di questa decisione che comprometterebbe il territorio circostante che riguarda tutta la Tuscia e le zone limitrofe. Oltre ai politici sono intervenuti il Presidente del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, Famiano Crucianelli e il Vescovo Marco Salvi.

La manifestazione è stata promossa dal Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, il Comune di Corchiano, il Comune di Gallese, il Comune di Vasanello, il Comune di Vignanello e il Comune di Soriano nel Cimino.

A loro si sono uniti la Diocesi di Civita Castellana, la Provincia di Viterbo, altre associazioni e tutti i comuni della provincia con altri confinanti. Ecco l’elenco:

Comune di Acquapendente

Comune di Allumiere

Comune di Arlena di Castro

Comune di Bagnoregio

Comune di Barbarano Romano

Comune di Bassano in Teverina

Comune di Bassano Romano

Comune di Blera

Comune di Bolsena

Comune di Bomarzo

Comune di Calcata

Comune di Canepina

Comune di Canino

Comune di Capalbio

Comune di Capodimonte

Comune di Capranica

Comune di Caprarola

Comune di Carbognano

Comune di Castel Sant’Elia

Comune di Castiglione in Teverina

Comune di Celleno

Comune di Cellere

Comune di Civita Castellana

Comune di Civitavecchia

Comune di Civitella d’Agliano

Comune di Fabrica di Roma

Comune di Faleria

Comune di Farnese

Comune di Gradoli

Comune di Graffignano

Comune di Grotte di Castro

Comune di Ischia di Castro

Comune di Latera

Comune di Lubriano

Comune di Manciano

Comune di Marta

Comune di Mazzano Romano

Comune di Montalto di Castro

Comune di Monte Romano

Comune di Montefiascone

Comune di Monterosi

Comune di Nepi

Comune di Onano

Comune di Oriolo Romano

Comune di Orte

Comune di Piansano

Comune di Proceno

Comune di Ronciglione

Comune di San Lorenzo Nuovo

Comune di Santa Marinella

Comune di Sutri

Comune di Tarquinia

Comune di Tessennano

Comune di Tolfa

Comune di Tuscania

Comune di Valentano

Comune di Vallerano

Comune di Vejano

Comune di Vejano

Comune di Vetralla

Comune di Villa San Giovanni in Tuscia

Comune di Viterbo

Comune di Vitorchiano

Agri Viterbo

Agricoltori Consapevoli Corchiano

AICS Ambiente nazionale

AICS Comitato Provinciale Viterbo

AICS Grandangolo

Archeotuscia

Arci Comitato Provinciale di Viterbo

Arci Lazio

Arci Nazionale

Arci Servizio Civile Viterbo

Area Interna Alta Tuscia-Antica Città di Castro

Asd Archeotrekking Vulci

ASD Bocciofila Fabrica di Roma

Asd Civita Basket

ASD Dunk al Dente basket Civita Castella

Asd Fabrica Calcio Giovanile

Asd Flaminia calcio

ASD Vasanello Calcio

ASD FC Sassacci

Asini in Libertà – Canepina

Associaone Afrodite Vasanello

Associazione A tutto tondoO APS Fabrica di Roma

Associazione AgroEcoAmerina - Associazione degli Agricoltori Biologici del Biodistretto Amerina

Associazione Aman Onlus Vasanello

Associazione Arnies Maria Chiara Segato Onlus

Associazione Artistica IVNA di Vignanello

Associazione Bandistica Giacomo Puccini Vignanello

Associazione Bolsena Lago d’Europa

Associazione Carabinieri In Congedo Vasanello

Associazione Cavalieri delle forre e della via Amerina

Associazione Cavalieri Gallesini

Associazione Centro Anziani Vasanello

Associazione Croce Rossa Presidio di Vignanello Vallerano e Canepina

Associazione Culturale Caffè Menerva-Grotte di Castro

Associazione Culturale Dioniso Vasanello

Associazione Culturale Epica

Associazione Culturale Rocca dei Papi-Montefiascone

Associazione EIPAA Corchiano

Associazione Fare Verde Vasanello

Associazione FUTURAE Aps – Fabrica di Roma

Associazione Infioratori Vignanello

Associazione ISDE Medici per l’Ambiente Viterbo

Associazione Judo Yama Bushi Fabrica di Roma

Associazione Kalipè – Vallerano

Associazione Lago di Bolsena

Associazione Libera Voce Montefiascone

Associazione Luciano Bonaparte – Canino

Associazione Montecamminando APS

Associazione Musicale Marco Spoletini Di Gallese

Associazione Musicultura

Associazione Naturalistica Percorsi In Natura Gallese

Associazione Nemesi Vasanello

Associazione Notte delle Candele - Vallerano

Associazione Orchestralunata - Vallerano

Associazione Paola Pesci Onlus

Associazione Passeggiando Nel Verde Vignanello

Associazione Pesca Sportiva Palazzolo Vasanello

Associazione Poggik Del Lago Vasanello

Associazione Proloco Associazione Baccanalia

Associazione Spontanea per la tutela degli Agricoltori

Associazione Start VasanelloAssociazione Culturale Il Magico Libro Vasanello

Associazione Subacquea Asd Assopaguro

Associazione Trekking Di Canino

Associazione UNISCO – Vasanello

Assonautica Euromediterranea e l'Assonautica Viterbo Rieti

Assotuscania

Atletica Orte

AUCS - Associazione Universitaria Cooperazione e Sviluppo onlus

AUSER Orte

Auser Viterbo

AVIS Fabrica di Roma

AVIS Sezione Gallese

AVIS Sezione Montefiascone

AVIS Sezione Vallerano

AVIS Vasanello

Banda Musicale G.Porri Vasanello

Banda musicale Giuseppe Verdi Corchiano

Biodistretto Alto Lazio - Terra Viva

Biodistretto Castelli Romani

Biodistretto Colli Etruschi - Montalto di Castro e Tuscania

Biodistretto Colline dell'Amaseno

Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano

Biodistretto del Salto Cicolano

Biodistretto Etrusco Romano

Biodistretto Lago di Bolsena

Biodistretto Maremma Etrusca e Monti della Tolfa

Biodistretto Terre dei Colonna Gehinazzano – Paliano

Biodistretto Valle di Comino APS

Casa Dei Diritti Sociali Della Tuscia

CAT- Coordinamento Ambiente Tuscia

Centro Sociale Anziani Di Gallese Scalo

Centro Sociale Anziani Vignanello

CIA Lazio Nord

CIC (Centro Iniziative Culturali) – Montefiascone

Ciclimontanini

Circolo Arci Il Cantinone - Vignanello

Circolo Arci La Poderosa Vasanello

Circolo Arci Le città Invisibili – Caprarola

Circolo Arci Ponti della Memoria - Montefiascone

Circolo Auser di Corchiano

Circolo Legambiente Amerino

Circolo Pd Civita Castellana

Circolo PD di Bassano Romano

Circolo PD Di Orte

Circolo PD di Tuscania

Circolo PD Gallese

Circolo PD Soriano nel Cimino

Circolo PD Vallerano

Circolo PD Vasanello

Circolo Tennis Davis '76 – Civita Castellana

Classe Festeggiamenti San Biagio e Santa Giacinta Classe 1955

Coldiretti Viterbo

Comitati Di Quartiere Di Montalto Di Castro

Comitato Acqua Potabile Nazionale

Comitato Ambiente S. Eutizio

Comitato Castro Ambiente Salute e Territorio

Comitato Cittadini di Gallese - rifiuti radioattivi NO GRAZIE

Comitato Di Quartiere Centro Storico Civita Castellana

Comitato Festeggiamenti Classe 1983 Vasanello

Comitato Maremma Viva

Comitato No Imu Agricola

Comitato Non Ce La Beviamo

Comitato Per La Riapertura Della Civitavecchia Capranica Sutri Fabrica Di Roma Orte O Ferrovia Dei Due Mari e Per Lo Sviluppo Economico Della Tuscia E Del Centro Italia

Comitato Per La Salvaguarda Della Tuscia Montalto Futura

Comitato per la salvaguardia del territorio di Arlena di Castro

Comitato per la salvaguardia del territorio di Corchiano e della Tuscia

Comitato promotore della Greenway Orte Capranica Civitavecchia

Comitato San Famiano di Gallese

Comitato Spontaneo Di Canino Contro Le FER Industriali Comitato Castro-Ambiente Salute e Territorio

Comitato verde Tuscia

Commenda dei Cavalieri di Malta

Comprensorio di Torre Maremma

Confagricoltura-ANGA

Confraternita dei Sacconi e delle Dame di Santa Giacinta Marescotti

Consiglio Giovani di Vignanello Castello Ruspoli

Cooperativa del CHIARONE di Pescia Romana

Cooperativa Ortofrutticola Di Canino

Coordinamento Nazionale Bonifica Armi Chimiche

COPATTRIM

Coro femminile S. Maria Corchiano

Corpo Bandistico Raffaele Poleggi - Fabrica di Roma

Cosv –Gallese

Croce Rossa Corchiano

CSA - Centro Sociale Anziani Di Gallese

Fare Verde di Civita Castellana

Federazione PD Viterbo

Fishing Club Corchiano

Fondazione Corchiano Monumento Naturale

Fondazione Corchiano Onlus F.C.O.

Fondazione Vulci

Forza Italia Civita Castellana

Forza Italia Viterbo

Fratelli d’Italia Civita Castellana

Fratelli di Italia Provinciale Viterbo

Fratres Di Pescia Romana

Gruppo Archeologico della Città di Tuscania

Gruppo Archeologico Di Piansano

Gruppo Speleologico Esploratori Veientani

ICS Corchiano

Istituto Comprensivo Ernesto Monaci di Soriano nel Cimino

Istituto Comprensivo Falcone E Borsellino Di Vignanello

Italia Nostra sezione Etruria

Jvc volley Civita Castellana

La Menica Alta – Soriano Nel Cimino

La Musichetta di Stromberg

La Piccola Galleria Ets - Montefiascone

L'arco Società Cooperativa Sociale

Lav Viterbo

Liceo Artistico Midossi Vignanello

Lipu Viterbo

Lista Civica Per Vignanello

Masa Kayak Montalto

MC Fabrica di Roma Motocross

Misericordia di Montalto

Montalto Basket Wolves

Montalto e Pescia nel cuore

Montalto Futura

Movimento Cinque Stelle di Civita Castellana

Movimento Cinque stelle di Montalto di Castro.

Movimento Cinque Stelle Lazio

Movimento Cinque Stelle Provincia di Viterbo

Movimento Per La Vita Di Vignanello

Naturalmente Gallese

Oleificio Sociale Di Canino

Parco Regionale Valle del Treja

Parrocchia Di San Sebastiano Martire Di Vignanello

Parrocchia Di Santa Giacinta Marescotti Di Vignanello

Parrocchia Di Santa Maria Della Presentazione Di Vignanello

Parrocchia San Sebastiano Martire

Parrocchia Santa Maria Assunta

Parrocchia Santa Maria di Corchiano

Polisportiva Montalto

PRC Federazione di Viterbo

Pro Loco Corchiano

Pro Loco Di Gallese

Protezione Civile Corchiano

Protezione Civile di Gallese

PSI federazione Viterbo

Real Fabrica di Roma C5

Rete #Nobavaglio Viterbo

Rifondazione Comunista Circolo Vallerano

Rifondazione Comunista Civita Castellana - Circolo Enrico Minio

Rifondazione Comunista Soriano nel Cimino - Circolo Antonio Gramsci

Royal Wolf Rangers Vasanello

Rugby Civita Castellana

Sbandieratori E Musici Vignanello

Schola Campesina APS

Sezione A.N.A.C – Fabrica di Roma

Sezione Anpi Carla Capponi di Civita Castellana

Sezione Anpi Mariano Buratti Bassano Romano

Sezione Anpi Tuscania

Sezione PD Montalto di Castro

Sinistra Italiana Federazione Di Viterbo

Slow Food Costa della Maremma laziale

Slow Food Lazio

Slow Food Viterbo e Tuscia

Società Operaia E Di Mutuo Soccorso Di Ronciglione

Sodalizio Facchini Di S.Lanno Vasanello

Spazioliberoblog.it

Spi Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo

Spi Cgil Lega Viterbo Nord

Squadra Di Caccia Al Cinghiale 'La Perla Del Cimino' - Canepina

Tennis Club Fabrica di Roma

TMC Turismo e Commercio Montalto

Tuscia Underground

UISP Comitato Territoriale Viterbo

Unione Popolare Viterbo

UNVS CONI sezione di Civita Castellana

Vespa Club Corchiano

Altre adesioni personali:

Claudio Marotta Capogruppo Regione Lazio Verdi e Sinistra

Daniele Sabatini Consigliere regionale FDI

Massimiliano Smeriglio Deputato Europeo

Paolo Piacentini Presidente Onorario di Federtrk ed Esperto Nazionale di Cammini

Valerio Novelli Consigliere Regionale M5S