CORCHIANO – Una manifestazione che ha coinvolto tutta la provincia, una marcia per dire No ai depositi di scorie nucleari che la Sogin avrebbe individuato nella Tuscia. I cortei sono partiti da Corchiano, Vasanello, Vignanello e Gallese per incontrarsi a Pian Sant’Angelo a Corchiano contro i 21 siti idonei per il deposito delle scorie nucleari.
Durante la marcia alcuni intonavano cori contro il nucleare e si è percepita l’unione reale del territorio di fronte ad un problema enorme.
Arrivati al punto d’incontro in molti hanno espresso l’inaccettabilità e la scellerità di questa decisione che comprometterebbe il territorio circostante che riguarda tutta la Tuscia e le zone limitrofe. Oltre ai politici sono intervenuti il Presidente del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, Famiano Crucianelli e il Vescovo Marco Salvi.
La manifestazione è stata promossa dal Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, il Comune di Corchiano, il Comune di Gallese, il Comune di Vasanello, il Comune di Vignanello e il Comune di Soriano nel Cimino.
A loro si sono uniti la Diocesi di Civita Castellana, la Provincia di Viterbo, altre associazioni e tutti i comuni della provincia con altri confinanti. Ecco l’elenco:
Comune di Acquapendente
Comune di Allumiere
Comune di Arlena di Castro
Comune di Bagnoregio
Comune di Barbarano Romano
Comune di Bassano in Teverina
Comune di Bassano Romano
Comune di Blera
Comune di Bolsena
Comune di Bomarzo
Comune di Calcata
Comune di Canepina
Comune di Canino
Comune di Capalbio
Comune di Capodimonte
Comune di Capranica
Comune di Caprarola
Comune di Carbognano
Comune di Castel Sant’Elia
Comune di Castiglione in Teverina
Comune di Celleno
Comune di Cellere
Comune di Civita Castellana
Comune di Civitavecchia
Comune di Civitella d’Agliano
Comune di Fabrica di Roma
Comune di Faleria
Comune di Farnese
Comune di Gradoli
Comune di Graffignano
Comune di Grotte di Castro
Comune di Ischia di Castro
Comune di Latera
Comune di Lubriano
Comune di Manciano
Comune di Marta
Comune di Mazzano Romano
Comune di Montalto di Castro
Comune di Monte Romano
Comune di Montefiascone
Comune di Monterosi
Comune di Nepi
Comune di Onano
Comune di Oriolo Romano
Comune di Orte
Comune di Piansano
Comune di Proceno
Comune di Ronciglione
Comune di San Lorenzo Nuovo
Comune di Santa Marinella
Comune di Sutri
Comune di Tarquinia
Comune di Tessennano
Comune di Tolfa
Comune di Tuscania
Comune di Valentano
Comune di Vallerano
Comune di Vejano
Comune di Vejano
Comune di Vetralla
Comune di Villa San Giovanni in Tuscia
Comune di Viterbo
Comune di Vitorchiano
Agri Viterbo
Agricoltori Consapevoli Corchiano
AICS Ambiente nazionale
AICS Comitato Provinciale Viterbo
AICS Grandangolo
Archeotuscia
Arci Comitato Provinciale di Viterbo
Arci Lazio
Arci Nazionale
Arci Servizio Civile Viterbo
Area Interna Alta Tuscia-Antica Città di Castro
Asd Archeotrekking Vulci
ASD Bocciofila Fabrica di Roma
Asd Civita Basket
ASD Dunk al Dente basket Civita Castella
Asd Fabrica Calcio Giovanile
Asd Flaminia calcio
ASD Vasanello Calcio
ASD FC Sassacci
Asini in Libertà – Canepina
Associaone Afrodite Vasanello
Associazione A tutto tondoO APS Fabrica di Roma
Associazione AgroEcoAmerina - Associazione degli Agricoltori Biologici del Biodistretto Amerina
Associazione Aman Onlus Vasanello
Associazione Arnies Maria Chiara Segato Onlus
Associazione Artistica IVNA di Vignanello
Associazione Bandistica Giacomo Puccini Vignanello
Associazione Bolsena Lago d’Europa
Associazione Carabinieri In Congedo Vasanello
Associazione Cavalieri delle forre e della via Amerina
Associazione Cavalieri Gallesini
Associazione Centro Anziani Vasanello
Associazione Croce Rossa Presidio di Vignanello Vallerano e Canepina
Associazione Culturale Caffè Menerva-Grotte di Castro
Associazione Culturale Dioniso Vasanello
Associazione Culturale Epica
Associazione Culturale Rocca dei Papi-Montefiascone
Associazione EIPAA Corchiano
Associazione Fare Verde Vasanello
Associazione FUTURAE Aps – Fabrica di Roma
Associazione Infioratori Vignanello
Associazione ISDE Medici per l’Ambiente Viterbo
Associazione Judo Yama Bushi Fabrica di Roma
Associazione Kalipè – Vallerano
Associazione Lago di Bolsena
Associazione Libera Voce Montefiascone
Associazione Luciano Bonaparte – Canino
Associazione Montecamminando APS
Associazione Musicale Marco Spoletini Di Gallese
Associazione Musicultura
Associazione Naturalistica Percorsi In Natura Gallese
Associazione Nemesi Vasanello
Associazione Notte delle Candele - Vallerano
Associazione Orchestralunata - Vallerano
Associazione Paola Pesci Onlus
Associazione Passeggiando Nel Verde Vignanello
Associazione Pesca Sportiva Palazzolo Vasanello
Associazione Poggik Del Lago Vasanello
Associazione Proloco Associazione Baccanalia
Associazione Spontanea per la tutela degli Agricoltori
Associazione Start VasanelloAssociazione Culturale Il Magico Libro Vasanello
Associazione Subacquea Asd Assopaguro
Associazione Trekking Di Canino
Associazione UNISCO – Vasanello
Assonautica Euromediterranea e l'Assonautica Viterbo Rieti
Assotuscania
Atletica Orte
AUCS - Associazione Universitaria Cooperazione e Sviluppo onlus
AUSER Orte
Auser Viterbo
AVIS Fabrica di Roma
AVIS Sezione Gallese
AVIS Sezione Montefiascone
AVIS Sezione Vallerano
AVIS Vasanello
Banda Musicale G.Porri Vasanello
Banda musicale Giuseppe Verdi Corchiano
Biodistretto Alto Lazio - Terra Viva
Biodistretto Castelli Romani
Biodistretto Colli Etruschi - Montalto di Castro e Tuscania
Biodistretto Colline dell'Amaseno
Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano
Biodistretto del Salto Cicolano
Biodistretto Etrusco Romano
Biodistretto Lago di Bolsena
Biodistretto Maremma Etrusca e Monti della Tolfa
Biodistretto Terre dei Colonna Gehinazzano – Paliano
Biodistretto Valle di Comino APS
Casa Dei Diritti Sociali Della Tuscia
CAT- Coordinamento Ambiente Tuscia
Centro Sociale Anziani Di Gallese Scalo
Centro Sociale Anziani Vignanello
CIA Lazio Nord
CIC (Centro Iniziative Culturali) – Montefiascone
Ciclimontanini
Circolo Arci Il Cantinone - Vignanello
Circolo Arci La Poderosa Vasanello
Circolo Arci Le città Invisibili – Caprarola
Circolo Arci Ponti della Memoria - Montefiascone
Circolo Auser di Corchiano
Circolo Legambiente Amerino
Circolo Pd Civita Castellana
Circolo PD di Bassano Romano
Circolo PD Di Orte
Circolo PD di Tuscania
Circolo PD Gallese
Circolo PD Soriano nel Cimino
Circolo PD Vallerano
Circolo PD Vasanello
Circolo Tennis Davis '76 – Civita Castellana
Classe Festeggiamenti San Biagio e Santa Giacinta Classe 1955
Coldiretti Viterbo
Comitati Di Quartiere Di Montalto Di Castro
Comitato Acqua Potabile Nazionale
Comitato Ambiente S. Eutizio
Comitato Castro Ambiente Salute e Territorio
Comitato Cittadini di Gallese - rifiuti radioattivi NO GRAZIE
Comitato Di Quartiere Centro Storico Civita Castellana
Comitato Festeggiamenti Classe 1983 Vasanello
Comitato Maremma Viva
Comitato No Imu Agricola
Comitato Non Ce La Beviamo
Comitato Per La Riapertura Della Civitavecchia Capranica Sutri Fabrica Di Roma Orte O Ferrovia Dei Due Mari e Per Lo Sviluppo Economico Della Tuscia E Del Centro Italia
Comitato Per La Salvaguarda Della Tuscia Montalto Futura
Comitato per la salvaguardia del territorio di Arlena di Castro
Comitato per la salvaguardia del territorio di Corchiano e della Tuscia
Comitato promotore della Greenway Orte Capranica Civitavecchia
Comitato San Famiano di Gallese
Comitato Spontaneo Di Canino Contro Le FER Industriali Comitato Castro-Ambiente Salute e Territorio
Comitato verde Tuscia
Commenda dei Cavalieri di Malta
Comprensorio di Torre Maremma
Confagricoltura-ANGA
Confraternita dei Sacconi e delle Dame di Santa Giacinta Marescotti
Consiglio Giovani di Vignanello Castello Ruspoli
Cooperativa del CHIARONE di Pescia Romana
Cooperativa Ortofrutticola Di Canino
Coordinamento Nazionale Bonifica Armi Chimiche
COPATTRIM
Coro femminile S. Maria Corchiano
Corpo Bandistico Raffaele Poleggi - Fabrica di Roma
Cosv –Gallese
Croce Rossa Corchiano
CSA - Centro Sociale Anziani Di Gallese
Fare Verde di Civita Castellana
Federazione PD Viterbo
Fishing Club Corchiano
Fondazione Corchiano Monumento Naturale
Fondazione Corchiano Onlus F.C.O.
Fondazione Vulci
Forza Italia Civita Castellana
Forza Italia Viterbo
Fratelli d’Italia Civita Castellana
Fratelli di Italia Provinciale Viterbo
Fratres Di Pescia Romana
Gruppo Archeologico della Città di Tuscania
Gruppo Archeologico Di Piansano
Gruppo Speleologico Esploratori Veientani
ICS Corchiano
Istituto Comprensivo Ernesto Monaci di Soriano nel Cimino
Istituto Comprensivo Falcone E Borsellino Di Vignanello
Italia Nostra sezione Etruria
Jvc volley Civita Castellana
La Menica Alta – Soriano Nel Cimino
La Musichetta di Stromberg
La Piccola Galleria Ets - Montefiascone
L'arco Società Cooperativa Sociale
Lav Viterbo
Liceo Artistico Midossi Vignanello
Lipu Viterbo
Lista Civica Per Vignanello
Masa Kayak Montalto
MC Fabrica di Roma Motocross
Misericordia di Montalto
Montalto Basket Wolves
Montalto e Pescia nel cuore
Montalto Futura
Movimento Cinque Stelle di Civita Castellana
Movimento Cinque stelle di Montalto di Castro.
Movimento Cinque Stelle Lazio
Movimento Cinque Stelle Provincia di Viterbo
Movimento Per La Vita Di Vignanello
Naturalmente Gallese
Oleificio Sociale Di Canino
Parco Regionale Valle del Treja
Parrocchia Di San Sebastiano Martire Di Vignanello
Parrocchia Di Santa Giacinta Marescotti Di Vignanello
Parrocchia Di Santa Maria Della Presentazione Di Vignanello
Parrocchia San Sebastiano Martire
Parrocchia Santa Maria Assunta
Parrocchia Santa Maria di Corchiano
Polisportiva Montalto
PRC Federazione di Viterbo
Pro Loco Corchiano
Pro Loco Di Gallese
Protezione Civile Corchiano
Protezione Civile di Gallese
PSI federazione Viterbo
Real Fabrica di Roma C5
Rete #Nobavaglio Viterbo
Rifondazione Comunista Circolo Vallerano
Rifondazione Comunista Civita Castellana - Circolo Enrico Minio
Rifondazione Comunista Soriano nel Cimino - Circolo Antonio Gramsci
Royal Wolf Rangers Vasanello
Rugby Civita Castellana
Sbandieratori E Musici Vignanello
Schola Campesina APS
Sezione A.N.A.C – Fabrica di Roma
Sezione Anpi Carla Capponi di Civita Castellana
Sezione Anpi Mariano Buratti Bassano Romano
Sezione Anpi Tuscania
Sezione PD Montalto di Castro
Sinistra Italiana Federazione Di Viterbo
Slow Food Costa della Maremma laziale
Slow Food Lazio
Slow Food Viterbo e Tuscia
Società Operaia E Di Mutuo Soccorso Di Ronciglione
Sodalizio Facchini Di S.Lanno Vasanello
Spazioliberoblog.it
Spi Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo
Spi Cgil Lega Viterbo Nord
Squadra Di Caccia Al Cinghiale 'La Perla Del Cimino' - Canepina
Tennis Club Fabrica di Roma
TMC Turismo e Commercio Montalto
Tuscia Underground
UISP Comitato Territoriale Viterbo
Unione Popolare Viterbo
UNVS CONI sezione di Civita Castellana
Vespa Club Corchiano
Altre adesioni personali:
Claudio Marotta Capogruppo Regione Lazio Verdi e Sinistra
Daniele Sabatini Consigliere regionale FDI
Massimiliano Smeriglio Deputato Europeo
Paolo Piacentini Presidente Onorario di Federtrk ed Esperto Nazionale di Cammini
Valerio Novelli Consigliere Regionale M5S