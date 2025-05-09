Il Salotto della salute a Viterbo, controlli gratuiti e prevenzione

Lappuntamento di Sanidays dedicato alla cura di sé in modo attivo e partecipato, venerdì 9 maggio dalle 16:00 alle 20:00 presso lo Spazio Attivo Valle Faul

09/05/2025 - 13:32



VITERBO – Oggi, venerdì 9 maggio, Viterbo ospiterà l'evento 'SaniDays', un'iniziativa dedicata alla salute e al benessere, presso lo Spazio Attivo Valle Faul (Via Faul 20/22), dalle ore 16:00 alle 20:00. “Il Salotto della Salute 2025” è organizzato da Dinamica Marketing, con il patrocinio del Comune di Viterbo, l'evento mira a promuovere la cultura della prevenzione e uno stile di vita sano.

SaniDays è pensato per avvicinare la cittadinanza alla cultura della cura consapevole e accessibile, mettendo al centro il benessere di ogni individuo. L’'Obiettivo è rivoluzionare la cultura della salute.

La prima edizione del 2025 coinvolge una grossa parte del Lazio, precisamente Roma e la provincia di Viterbo. Grazie alla partecipazione di illustri ospiti, sarà l’occasione perfetta per approfondire tematiche fondamentali per il nostro stile di vita e la nostra salute con eventi gratuiti, aperti a tutta la cittadinanza.

L'evento è gratuito e aperto a tutti i cittadini interessati a migliorare il proprio benessere e sarà moderato da Serena D'Ascanio, Ceo Dinamica Marketing e da Marco Cassinis, giornalista e conduttore di Radio 105.

VIDEO EVENTO

Gli ospiti del Salotto

Nonna Licia Fertz parlerà della sua storia di rinascita psicoemotiva a 90 anni, grazie all'amore incondizionato del nipote Emanuele Usai - “Non è mai troppo tardi per vivere bene”.

Dott.re Giorgio Nicolanti, Primario di ginecologia all'Ospedale S. Rosa di Viterbo, che si occuperà del tema - 'Prevenzione del tumore del collo dell'utero'.

Dott.ssa Cinzia Nasuti fondatrice e coordinatrice di Quantum Centre, con il tema del benessere naturale – “Medicina naturale e quantistica”.

Dott.re Giuseppe Minervini, coordinatore medico di Quantum Centre.

Dott.re Piergiorgio Calcaterra, Direttore Sanitario delle Terme dei Papi, con il tema “Benessere termale e medicina integrativa”.

CONTROLLI GRATUITI

Alla manifestazione sarà presente il Centro Acustico Digital Fon che effettuerà controlli audiometrici gratuiti, l'Aido che si occuperà della sensibilizzazione della donazione degli organi, tecniche di rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle vie aeree a cura del Centro Formazione Salute e Sicurezza, PuroPadel per promuovere la salute attraverso lo sport con un torneo dedicato all'associazione Oltre: “la salute scende in campo”.

Un’occasione per una crescita personale e professionale in un ambiente stimolante e dinamico, dove capire meglio come prendersi cura del proprio corpo, mente e spirito in modo completo, attraverso le migliori pratiche e le innovazioni più avanzate.

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