Il Panificio Mari di Montefiascone tra le 44 imprese premiate dalla Cna nazionale e protagonista della video mostra nella sede di Roma

Ieri in occasione dei festeggiamenti per gli 80 anni dalla nascita dellAssociazione

17/07/2026 - 10:53



VITERBO - “La passione ripaga, la competenza crea un legame profondo con la comunità, la dedizione permette di dare vita a prodotti speciali che entrano nella vita di tutti”. Il segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi, sintetizza così non solo 101 anni di attività dell’impresa associata, ma anche ciò di cui questa è stata protagonista. Il Panificio Mari di Montefiascone, infatti, è una delle 44 imprese italiane immortalate nella video mostra allestita nella sede della Cna nazionale, in piazza Armellini a Roma. Qui ieri ha ottenuto un importante riconoscimento nell’ambito di “Radici d’impresa, valore futuro. 80 anni di saperi, passioni e coraggio”, iniziativa che rientra nei festeggiamenti per gli 80 anni dalla nascita dell’Associazione.

Il panificio è guidato da Mauro Mari, che è stato premiato sul palco dal segretario generale della Cna Otello Gregorini e dal presidente Dario Costantini. È l’unica impresa della Tuscia e per il Lazio è insieme ad altre due romane. La sua attività continua però a essere in primo piano anche fuori dal palco, con altre eccellenze, grazie al video che racconta la sua storia. “Una storia secolare, che abbiamo festeggiato lo scorso anno in occasione del centenario – dice Lupidi – e che merita di essere apprezzata anche al di fuori del suo territorio”.

Ad accompagnare Mauro e la moglie Emanuela Trapè, per la Cna di Viterbo e Civitavecchia, oltre a Lupidi c’erano anche il vicepresidente Claudio Cavalloro e il responsabile di Cna agroalimentare Luca Fanelli. “E’ un riconoscimento che fa molto piacere – dice Mari – perché ci impegniamo ogni giorno per riuscire a mandare avanti i valori e le tradizioni dell’artigianato della Tuscia. Lo vogliamo condividere con tutta la comunità: il lavoro artigianale viene apprezzato ancora e la qualità resta il marchio di fabbrica espressione del nostro artigianato”.

Ecco le motivazioni del riconoscimento a Mauro Mari, Panificio Mari dal 1925. “Per aver trasformato il lavoro in tradizione, la tradizione in valore e il valore in futuro. In occasione dell’80° anniversario della fondazione di Cna – si legge – conferiamo il presente riconoscimento in segno di profonda gratitudine a un’impresa che, da oltre ottant’anni, custodisce e rinnova la straordinaria forza del lavoro artigiano e imprenditoriale italiano. Con passione, competenza e dedizione Mauro Mari, Panificio Mari dal 1925 ha saputo tramandare nel tempo un legame autentico con il proprio mestiere, con la comunità e con il saper fare che rende unico il Made in Italy. A questa storia di lavoro, continuità e futuro Cna rende oggi il proprio riconoscente omaggio”. Firmato: il segretario generale Otello Gregorini e il presidente nazionale Dario Costantini.