Il generale Cantoni in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo

Incontro con il personale, le associazioni e i familiari delle vittime del dovere

06/12/2025 - 14:11



VITERBO - La mattina del 5 dicembre il Generale di Divisione Ugo Cantoni, comandante della Legione Carabinieri Lazio, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo, incontrando il personale e le numerose realtà che cooperano quotidianamente con l’Arma sul territorio.

Ad accoglierlo è stato il comandante provinciale, colonnello Alfredo Antro, insieme a una rappresentanza dei militari della sede centrale, delle compagnie distaccate, delle stazioni, dei reparti speciali e del gruppo Carabinieri Forestale. Alla cerimonia erano presenti anche i componenti della Sezione Anc di Viterbo, del Nucleo Anc Protezione Civile, del Comitato della Croce Rossa Italiana, i familiari delle vittime del dovere e gli assistiti dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell’Arma dei Carabinieri, oltre ai rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari.

Nel corso del suo intervento, il Generale Cantoni ha rivolto a tutti i presenti e alle loro famiglie un sentito augurio per le festività natalizie e di fine anno, sottolineando l’impegno quotidiano profuso dai Carabinieri nella tutela delle comunità locali e nel garantire sicurezza e legalità.

Il colonnello Alfredo Antro ha espresso profonda gratitudine al comandante della Legione per la costante vicinanza e il supporto dimostrati verso i reparti della provincia di Viterbo, formulando a sua volta i più sinceri auguri per le imminenti festività.