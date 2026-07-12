Il cuore in campo a Canepina: inaugurato un nuovo defibrillatore al centro sportivo comunale

L'iniziativa salvavita promossa dal Comune insieme all'Associazione Ruben Ciarlanti e alla Pro Loco

12/07/2026 - 07:01

di Serena D'Ascanio

CANEPINA – Sport, solidarietà e sicurezza viaggiano sullo stesso binario a Canepina. Nella serata di ieri, la cornice del campo sportivo comunale ha ospitato l'inaugurazione di un nuovo defibrillatore di ultima generazione, un tassello fondamentale che va a potenziare la rete di cardioprotezione locale.

L'evento si inserisce all'interno dell'iniziativa “Il Cuore in Campo – Un defibrillatore per la comunità”, nata dalla stretta sinergia tra il Comune di Canepina, l’Atletico Cimina Falisca, la Pro Loco e l’Associazione APS Ruben Ciarlanti.

Giovani atleti in campo e festa con i 'Maccaroni'

A dare il via alla manifestazione sono stati i giovanissimi calciatori della società locale, che si sono sfidati in un match all’insegna dell'entusiasmo e del sano spirito sportivo. Al fischio finale si è tenuta la cerimonia di premiazione: per tutti i piccoli atleti è arrivata una gradita sorpresa, un buono sconto da spendere alla 13esima Sagra dei Maccaroni Canepinesi, il celebre evento enogastronomico che sta animando il borgo proprio in questo fine settimana.

Una sinergia solida nel segno della prevenzione

Subito dopo la partita si è passati al momento istituzionale con il taglio del nastro del nuovo DAE, arrivato al campo sportivo grazie a una donazione ricevuta dall'Associazione Ruben Ciarlanti. L'installazione garantisce standard di sicurezza elevatissimi in un'area frequentata ogni giorno da decine di ragazzi e sportivi.

Il sodalizio tra l’Associazione Ruben Ciarlanti e l’amministrazione comunale si conferma un modello virtuoso per l'intera provincia. Negli anni, questo percorso condiviso non si è limitato alla sola donazione dei macchinari, ma ha puntato tantissimo sulla cultura della prevenzione: ad oggi sono circa cento i cittadini di Canepina formati e abilitati all'utilizzo dei dispositivi salvavita tramite corsi specifici.

Alla serata hanno preso parte le massime autorità, tra cui il sindaco di Canepina Aldo Maria Moneta, il presidente dell’Associazione Ruben Ciarlanti APS Francesco Ciarlanti, e il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Enrico Panunzi, a cui gli organizzatori hanno rivolto un sentito ringraziamento per la costante vicinanza e l'attenzione dimostrata verso le esigenze del territorio.