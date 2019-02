Il Carbognano calcio a 5 tenta l'ennesima impresa

Martedì tutti al PalaCus di Viterbo per la sfida che vale l'accesso ai quarti

24/02/2019 - 11:50



CARBOGNANO - Continua la serie di risultati positivi per il Carbognano calcio a 5 che sabato pomeriggio nel match “testa-coda” del girone B, ha collezionato la vittoria contro TC Parioli c/5. Primato consolidato in classifica e profumo di serie B per la squadra di mister Cervigni, già vincitrice ad inizio anno della prestigiosa Coppa Italia Regione Lazio.

Imprese su imprese per i fenomeni gialloverdi, un'escalation di risultati per la formazione composta da ragazzi selezionati tra Carbognano, paesi limitrofi e elementi cardine del team individuati addirittura in Spagna e nel lontano Giappone. Umiltà, talento, fame agonistica e un fortissimo spirito di gruppo sono questi gli ingredienti fondamentali dietro la corazzata dei lupi cimini. Martedì 26 febbraio alle ore 16, fischio d'inizio per il secondo atto della sfida tra i campioni regionali di Sicilia e i campioni regionali del Lazio. Dopo il pareggio all'andata a Caltanissetta, questa volta si giocherà nella Tuscia e il Carbognano calcio a 5 proverà il tutto per tutto contro la titanica polisportiva Nuova Pro Nissa. Teatro del match il PalaCus di Viterbo, il palazzetto della città dei papi, si preannuncia già sold out, saranno tanti, tantissimi i tifosi e simpatizzanti che gremiranno gli spalti e ai cui faranno sentire il calore ai beniamini della provincia viterbese. Tutti insieme verso un obiettivo storico che vale il biglietto d'accesso ai quarti di finale nazionali.

Formazione al top per questo ritorno di fuoco. Rafforzato il centroavanti gialloverde, con il rientro da infortunio del bomber Martinozzi e dopo due anni di assenza il ritorno in campo del temibile figliol prodigo Stefano Carosi. E ancora, tra i pali gialloverdi il giovanissimo portiere Massimiliano Ciarrocchi, convocato proprio qualche giorno fa per l'amichevole della Nazionale Italiana under 19 contro la Serbia. Formazione agguerrita quella del Carbognano calcio a 5 che dovrà però mantenere concentrazione massima e nervi saldi per fare i conti con gli assi siciliani che non verranno di certo a Viterbo per una passeggiata di salute.