VITERBO – A partire dalle ore 9 del prossimo 10 luglio sarà possibile inviare la candidatura nell’ambito del bando voucher “Doppia transizione digitale ed ecologica 2026” pubblicato dalla Camera di Commercio Rieti Viterbo, con il supporto della Camera di Commercio di Roma. A questo proposito segnaliamo che sul canale Youtube della Camera di Commercio di Rieti Viterbo al link https://youtu.be/gCtvsZz_9VE è pubblicata la registrazione del webinar dello scorso 3 luglio di illustrazione del bando.
L’iniziativa mette a disposizione un fondo complessivo di 330mila euro per supportare l'innovazione digitale ed ecologica delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del territorio dell'Alto Lazio.
E’ previsto un contributo fino a 7mila euro a fondo perduto per ciascuna impresa ammessa con un’intensità massima del 70% delle spese ammissibili. Il valore minimo del progetto deve essere almeno di 3mila euro. Possono beneficiare delle agevolazioni le MPMI con sede legale iscritta al Registro delle Imprese di Rieti-Viterbo e attive. Non possono invece presentare domanda le aziende che hanno già ottenuto contributi a valere sul 'Bando Voucher digitali I4.0 - Anno 2025'.
A partire dalle ore 10:00 dell’8 luglio 2026 sarà possibile accedere alla piattaforma (accesso con identità digitale SPID/CNS/CIE) per la precompilazione della domanda e il caricamento della documentazione richiesta.
A partire dalle ore 09:00 del 10 luglio 2026 alle ore 16:00 del 26 luglio 2026 sarà possibile procedere con la presentazione della domanda mediante l’invio telematico in piattaforma.
Il bando e la modulistica sono disponibili al link https://www.rivt.camcom.it/it/attivita_34/impresa-digitale_382/punto-impresa-digitale_377/bando-voucher-i40_496/
Per assistenza è possibile contattare il Punto Impresa Digitale (PID): tel. 0761.234473 – 0761.234482 – 0761.234475, email pid@rivt.camcom.it