Igiene urbana a Tarquinia: scontro FP Cgil e Comune

Il sindacato denuncia il silenzio del Sindaco dopo il crollo di 12 dipendenti e chiede controlli sui nuovi contratti Riecam

03/08/2026 - 11:28



TARQUINIA - A seguito della nota ufficiale diffusa dall’Amministrazione comunale lo scorso 13 luglio – nella quale si esprimeva la piena disponibilità a favorire il dialogo tra le parti nell'interesse della comunità di Tarquinia – FP Cgil Roma Lazio e FP Cgil Civitavecchia-Roma Nord-Viterbo comunicano che, ad oggi, nessuna risposta è pervenuta alla richiesta formale di incontro trasmessa al Sindaco.

La scrivente organizzazione sindacale ribadisce la preoccupazione per la gestione del personale impiegato da Riecam, società appaltatrice del servizio di raccolta differenziata e igiene urbana. Lo stato di tensione prolungata riscontrato negli ultimi mesi sta compromettendo la serenità professionale dei lavoratori e la stabilità stessa del cantiere.

Si rende necessario fare chiarezza sull'inquadramento contrattuale del personale assunto a tempo determinato in sostituzione dei 12 dipendenti che hanno recentemente rassegnato le dimissioni (nello specifico: 4 operatori di 4° livello, 1 di 3° livello, 3 di 2° livello e 4 di 1° livello).

Essendo il costo del lavoro la componente principale e non ribassabile della gara d’appalto, è fondamentale verificare la conformità dei livelli professionali applicati ai nuovi assunti. Qualora si riscontrassero difformità nell'equivalenza delle mansioni e dei relativi trattamenti economici, si chiede se il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) abbia attivato le procedure di verifica e controllo previste dalle proprie funzioni di vigilanza.

Parallelamente, si evidenziano criticità strutturali nell'organizzazione dei carichi di lavoro e nella pianificazione dei servizi sul territorio. L'adozione di sistemi automatizzati per la ripartizione dei compiti non appare idonea a recepire le specificità geografiche e demografiche del comune di Tarquinia. Una corretta pianificazione richiede un'analisi oggettiva del rapporto tra utenze, chilometri percorsi e turni contrattuali, la cui assenza determina attualmente un ricorso sistematico al lavoro straordinario.

Confidando nel senso di responsabilità istituzionale dell'Amministrazione e del Sindaco, si rinnova l'invito a una tempestiva convocazione delle parti sociali, finalizzata a ristabilire un clima lavorativo idoneo e a garantire la continuità e l'efficienza del servizio pubblico essenziale a tutela della cittadinanza.